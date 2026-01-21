Złe wieści dla fanów Fallouta. Remake'i kultowych odsłon nieprędko trafią do graczy

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia wskazujące na powstające remake’i Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas. Osoby liczące na szybki powrót do postapokaliptycznego świata w odświeżonej formie mogą jednak poczuć rozczarowanie. Według najnowszych wieści produkcje nie zadebiutują w najbliższym czasie.

Remake’i Fallout 3 i New Vegas poza horyzontem. Fani kultowych RPG-ów muszą uzbroić się w cierpliwość

Informacje te przekazał Jez Corden z Windows Central, podkreślając, że choć projekty faktycznie znajdują się w planach, nie należy spodziewać się ich premiery w dającej się przewidzieć przyszłości. Corden zaznaczył, że oba remake;i są rozpatrywane przez Bethesdę, jednak ich realizacja ma długoterminowy charakter. Co istotne, jeśli którykolwiek z nich miałby trafić na rynek wcześniej, większe szanse przypisuje się odświeżonej wersji Fallouta 3, podczas gdy New Vegas pozostaje projektem bardziej odległym. Tym samym gracze nie powinni liczyć na szybkie ogłoszenia ani konkretne daty premier.

Jednocześnie Bethesda nie porzuca starszych odsłon cyklu. Fallout 4 niedawno doczekał się obszernej aktualizacji. Duży nacisk kładziony jest również na Fallout 76, które wciąż pozostaje aktywnie rozwijane. Gra ma w tym roku otrzymać aktualizację dedykowaną konsolom obecnej generacji, a niedawno zadebiutowało także rozszerzenie Burning Springs

Jeśli zaś chodzi o omawiane remake’i Fallout 3 i New Vegas, obecnie nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Bethesdy. Dla fanów klasycznych odsłon oznacza to jedno – powrót do kultowych pustkowi nastąpi, ale zdecydowanie nieprędko.