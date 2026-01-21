Zaloguj się lub Zarejestruj

Złe wieści dla fanów Fallouta. Remake'i kultowych odsłon nieprędko trafią do graczy

Patrycja Pietrowska
2026/01/21 11:00
4
0

Bethesda ma inne priorytety.

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia wskazujące na powstające remake’i Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas. Osoby liczące na szybki powrót do postapokaliptycznego świata w odświeżonej formie mogą jednak poczuć rozczarowanie. Według najnowszych wieści produkcje nie zadebiutują w najbliższym czasie.

Fallout
Fallout

Remake’i Fallout 3 i New Vegas poza horyzontem. Fani kultowych RPG-ów muszą uzbroić się w cierpliwość

Informacje te przekazał Jez Corden z Windows Central, podkreślając, że choć projekty faktycznie znajdują się w planach, nie należy spodziewać się ich premiery w dającej się przewidzieć przyszłości. Corden zaznaczył, że oba remake;i są rozpatrywane przez Bethesdę, jednak ich realizacja ma długoterminowy charakter. Co istotne, jeśli którykolwiek z nich miałby trafić na rynek wcześniej, większe szanse przypisuje się odświeżonej wersji Fallouta 3, podczas gdy New Vegas pozostaje projektem bardziej odległym. Tym samym gracze nie powinni liczyć na szybkie ogłoszenia ani konkretne daty premier.
Sytuacja ta może wynikać w dużej mierze z obecnych priorytetów Bethesdy. Studio oficjalnie pracuje nad Fallout 5. Todd Howard podkreślał w wypowiedziach, że firma chce stworzyć produkcję zdolną zatrzymać graczy na setki godzin. Dodatkowo potwierdzono, że nowa odsłona serii będzie w jakiś sposób powiązana z emitowanym serialem Fallout, co jasno pokazuje, że uniwersum ma być rozwijane spójnie na kilku płaszczyznach.
Jednocześnie Bethesda nie porzuca starszych odsłon cyklu. Fallout 4 niedawno doczekał się obszernej aktualizacji. Duży nacisk kładziony jest również na Fallout 76, które wciąż pozostaje aktywnie rozwijane. Gra ma w tym roku otrzymać aktualizację dedykowaną konsolom obecnej generacji, a niedawno zadebiutowało także rozszerzenie Burning Springs.
Jeśli zaś chodzi o omawiane remake’i Fallout 3 i New Vegas, obecnie nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Bethesdy. Dla fanów klasycznych odsłon oznacza to jedno – powrót do kultowych pustkowi nastąpi, ale zdecydowanie nieprędko.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-3-and-new-vegas-remakes-not-releasing-any-time-soon-its-claimed/

Tagi:

News
Bethesda
plotka
Fallout: New Vegas
remake
Fallout
fallout 3
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
4
koNraDM4
Gramowicz
Ostatni środa
dariuszp napisał:

Dlatego wydawało mi się dziwne że sięgnięto po New Vegas w serialu ale w sumie jeżeli zależało im na fanach to musieli uwzględnić w serialu New Vegas bo gdyby tego nie zrobili to automatycznie wszyscy by się o New Vegas pytali. Zresztą serial to mix wielu części bo np. power armor jest z czwórki. 

Trochę szkoda że serial w timeline jest po grach Bethesdy. To oznacza że raczej nie zobaczymy zbyt mocnych nawiązań do klasyków. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby w kolejnym sezonie nawiązać do Enklawy. 

Jeśli oglądałeś drugi sezon to pewnie zauważyłeś, że sięgnęli po uwielbiane New Vegas i zrobili to na zasadzie "pamiętacie te fajne lokacje i ciekawe frakcje z NV? No to lokacje są zniszczone/opustoszałe, a frakcje dogorywają bądź są całkiem unicestwione - królów im nie wybaczę :D)

Wątek enklawy był poruszony w pierwszym sezonie ale tak po macoszemu i dziwnie, że nie wiadomo dalej nic, w sumie to po pierwszym sezonie jest więcej pytań niż odpowiedzi.

Może poruszą jej wątek ale Todd Howard jakiś czas temu popełnił pewną wypowiedź na temat jego wpływu na serial i stwierdził, że pilnuje tego by serial (jako że jest kanoniczny) nie popsuł mu planu na Fallout 5 więc widać, że pozwolił zniszczyć wiele z tego co było w NV ale enklawa prawie się nie pojawiała (w sumie tylko w roli wyzwalacza dla fabuły by była droga i cel). Mam podejrzenie, że w F5 będzie jej sporo.

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Ostatni środa
dariuszp napisał:

Trochę szkoda że serial w timeline jest po grach Bethesdy. To oznacza że raczej nie zobaczymy zbyt mocnych nawiązań do klasyków. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby w kolejnym sezonie nawiązać do Enklawy. 

Nie no był wątek Enklawy w pierwszym sezonie... szybko ucichł w drugim.

dariuszp
Gramowicz
Ostatni środa
wolverine napisał:

Haha Fallout 3 to chyba najgorsza cześć jaka powstała, kwintesencja nieudolność Bethesdy w robieniu gier, a Oni remake chca robić :P 

Część 1 i 2 są warte zrobienia remake`u i może New Vegas.

Bo ich tyłek boli że Obsidian zrobił to lepiej. Bethesda długo podejrzanie ignorowała New Vegas. Po prostu nie dotykali wątków z tej gry zbytnio. 

Trochę rozumiem. Obca firma robi spinoff a fani mówią że robią lepiej jak oni i Bethesda musi z tym jakoś żyć ale nie chce się z tym obnosić. 

Dlatego wydawało mi się dziwne że sięgnięto po New Vegas w serialu ale w sumie jeżeli zależało im na fanach to musieli uwzględnić w serialu New Vegas bo gdyby tego nie zrobili to automatycznie wszyscy by się o New Vegas pytali. Zresztą serial to mix wielu części bo np. power armor jest z czwórki. 

Trochę szkoda że serial w timeline jest po grach Bethesdy. To oznacza że raczej nie zobaczymy zbyt mocnych nawiązań do klasyków. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby w kolejnym sezonie nawiązać do Enklawy. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112