Bethesda chce, aby Fallout 5 wciągał na „200, 300, a nawet 600 godzin”

Produkcje tworzone przez Bethesda Game Studios od zawsze kojarzyły się z rozmachem oraz możliwością niemal nieograniczonej eksploracji świata. W przypadku nadchodzącego Fallout 5 deweloperzy zamierzają pójść o krok dalej, oferując graczom zawartość, która wystarczy na setki godzin intensywnej zabawy. Zespół pracujący nad nową częścią tej postapokaliptycznej sagi wyraźnie zaznacza, że ich celem nie jest stworzenie tytułu, który można ukończyć w zaledwie kilkanaście godzin.
Nadchodzi Fallout 5. Twórcy chcą gry, która nie kończy się po 20 godzinach
Zamiast tego deweloperzy dążą do wykreowania doświadczenia tak bogatego i złożonego, że czas spędzony w grze mógłby wynosić nawet sześćset godzin. Taka wizja wynika bezpośrednio z ewolucji, jaką przeszła cała seria, a szczególnie jej ostatnia duża odsłona, Fallout 76, która jako sieciowa gra RPG stale się rozwija.
Jeden z kluczowych twórców w Bethesda Game Studios, Emil Pagliarulo, w niedawnym wywiadzie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości marki. Jego zdaniem sukces nadchodzącej produkcji powinien opierać się na kontynuowaniu sprawdzonych rozwiązań, które fani pokochali, przy jednoczesnym wprowadzaniu ciągłych innowacji. Pagliarulo marzy o stworzeniu systemów i opowieści tak angażujących, by gracze nie traktowali rozgrywki jako krótkiego epizodu, lecz zostawali w tym świecie na dwieście, trzysta, a nawet sześćset godzin.
Byłbym zadowolony z gry, która odniesie sukces porównywalny z poprzednimi odsłonami Fallouta i nadal będzie oferować fanom to, co najbardziej kochają – wciągającą historię, angażujące systemy i doświadczenie, w które można się naprawdę zanurzyć. Nie chodzi o grę na 20 czy nawet 100 godzin, ale o tytuł, w który da się grać 200, 300, a nawet 600 godzin, bo właśnie takie gry tworzymy.
Taka jest moja nadzieja na przyszłość: dalej robić to, co do tej pory, a jednocześnie się rozwijać i ewoluować.
Mimo tak ambitnych planów, miłośnicy serii muszą uzbroić się w ogromną cierpliwość. Obecnie nie wskazano żadnego konkretnego okna wydawniczego, a biorąc pod uwagę skalę projektu, specjaliści sugerują, że pierwszy materiał filmowy zapowiadający grę może pojawić się dopiero w okolicach 2030 roku.
