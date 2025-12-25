Bethesda chce, aby Fallout 5 wciągał na „200, 300, a nawet 600 godzin”

Produkcje tworzone przez Bethesda Game Studios od zawsze kojarzyły się z rozmachem oraz możliwością niemal nieograniczonej eksploracji świata. W przypadku nadchodzącego Fallout 5 deweloperzy zamierzają pójść o krok dalej, oferując graczom zawartość, która wystarczy na setki godzin intensywnej zabawy. Zespół pracujący nad nową częścią tej postapokaliptycznej sagi wyraźnie zaznacza, że ich celem nie jest stworzenie tytułu, który można ukończyć w zaledwie kilkanaście godzin.

Nadchodzi Fallout 5. Twórcy chcą gry, która nie kończy się po 20 godzinach

Zamiast tego deweloperzy dążą do wykreowania doświadczenia tak bogatego i złożonego, że czas spędzony w grze mógłby wynosić nawet sześćset godzin. Taka wizja wynika bezpośrednio z ewolucji, jaką przeszła cała seria, a szczególnie jej ostatnia duża odsłona, Fallout 76, która jako sieciowa gra RPG stale się rozwija.