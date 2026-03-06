Niewydany nigdy Fallout "powstaje". I właśnie otrzymał nowy trailer

Zanim Bethesda przejęła prawa do marki Fallout i wydała swoją 3. część, próby jej stworzenia podejmowali oryginalni twórcy. To właśnie tamten Fallout 3 zapisał się w historii jako projekt Van Buren.
Van Buren nigdy jednak oficjalnie nie ujrzał światła dziennego z uwagi na zamknięcie Black Isle Studios. Niemniej gdzie deweloper nie może, tam fani pomogą.
Fallout: New West, czyli Van Buren wraca zza grobu
Van Buren znajdował się w deweloperskim piekiełku przez wiele lat, tylko po to, by cała praca twórców poszła do piachu. Teraz można powiedzieć, że VB poniekąd znowu powstaje. Odpowiada za niego zespół kryjący się pod nazwą United West, który od kilku lat pracuje nad Fallout: New West. Projekt ten to ogromna modyfikacja, oparta na Fallout: New Vegas. Niemniej tytuł z 2010 roku stanowi tutaj jedynie bazę dla moda, który swoimi rozmiarami dorównuje pełnoprawnej produkcji. Do tego na opublikowanych materiałach widać szczegółowość. Teraz możemy przyjrzeć się detalom ponownie.
Kilka tygodni po prezentacji pierwszego zwiastuna twórcy Fallout: New West powracają z kolejnym materiałem. Tym razem jest to prezentacja alternatywnego początku gry, który ma miejsce w więzieniu Tibbets. Poprzez nią możemy poznać opcjonalną, wcześniej nieznaną przeszłość naszego bohatera. Całość jest wprowadzeniem i jednocześnie zapowiedzią powstającego remake’u Van Burena. Samo United West przyznało, iż swoiste demo pozwoli nam poznać nowe postacie oraz wątki fabularne, a także skorzystać z nowego sprzętu oraz cech. Ta wersja zawierać ma również w pełni dopracowany film wprowadzający. Całość można pobrać stąd.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Van Buren miał być ogromną rewolucją dla serii Fallout. Po wydaniu Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game deweloperzy chcieli przenieść grę w pełny trójwymiar. Niemniej z uwagi na równoczesne prace nad Planescape: Torment oraz brak doświadczenia z silnikami 3D twórcy posuwali się do przodu bardzo powoli. Wreszcie po wielu problemach po stronie wydawcy i dewelopera projekt anulowano pod koniec 2003 roku. Fallout 3 ukazał się zaś dopiero w 2008 roku, ale nie odpowiadała za niego oryginalna ekipa. Wtedy prawa do marki miała już Bethesda Softworks.
