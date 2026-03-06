Niewydany nigdy Fallout "powstaje". I właśnie otrzymał nowy trailer

Zanim Bethesda przejęła prawa do marki Fallout i wydała swoją 3. część, próby jej stworzenia podejmowali oryginalni twórcy. To właśnie tamten Fallout 3 zapisał się w historii jako projekt Van Buren.

Van Buren nigdy jednak oficjalnie nie ujrzał światła dziennego z uwagi na zamknięcie Black Isle Studios. Niemniej gdzie deweloper nie może, tam fani pomogą.

Fallout: New West, czyli Van Buren wraca zza grobu

Van Buren znajdował się w deweloperskim piekiełku przez wiele lat, tylko po to, by cała praca twórców poszła do piachu. Teraz można powiedzieć, że VB poniekąd znowu powstaje. Odpowiada za niego zespół kryjący się pod nazwą United West, który od kilku lat pracuje nad Fallout: New West. Projekt ten to ogromna modyfikacja, oparta na Fallout: New Vegas. Niemniej tytuł z 2010 roku stanowi tutaj jedynie bazę dla moda, który swoimi rozmiarami dorównuje pełnoprawnej produkcji. Do tego na opublikowanych materiałach widać szczegółowość. Teraz możemy przyjrzeć się detalom ponownie.