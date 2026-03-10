Istnienie Fallout 3 Remastered potwierdziły... nowe zabawki?

Temat odświeżonego wydania gry Fallout 3 powraca jak bumerang. Teraz zaś przyszedł moment, że mówi się o nim ponownie i to z nie byle jakiego powodu.

Pojawiły się bowiem nowe wskazówki, że coś może być na rzeczy. Tym razem pochodzące ze… świata zabawek.

Zabawki inspirowane Fallout 3 Remastered na zleakowanej liście

Na falloutowym kanale w serwisie Reddit pojawiła się lista figurek, które miałyby wejść w skład nowej serii zabawek od McFarlane Toys. Mowa tutaj o firmie, która znana jest właśnie z tego, iż tworzy ruchome figurki z różnych dzieł popkultury – od filmów, poprzez komiksy, na grach kończąc. Nie jest więc zaskoczeniem, że na rzeczonej liście znalazło się wiele pozycji odnoszących się do takich marek, jak m.in. DC i Marvel oraz Transformers. Samo to nie jest niczym dziwnym. Ciekawie robi się, gdy zagłębimy się w ten spis nieco uważniej. Wtedy zauważymy, iż jest tam też obecne coś, czego nikt się nie spodziewał.