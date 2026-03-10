Zaloguj się lub Zarejestruj

Istnienie Fallout 3 Remastered potwierdziły... nowe zabawki?

Maciej Petryszyn
2026/03/10 16:50
1
0

Temat odświeżonego wydania gry Fallout 3 powraca jak bumerang. Teraz zaś przyszedł moment, że mówi się o nim ponownie i to z nie byle jakiego powodu.

Pojawiły się bowiem nowe wskazówki, że coś może być na rzeczy. Tym razem pochodzące ze… świata zabawek.

Fallout 3
Fallout 3

Zabawki inspirowane Fallout 3 Remastered na zleakowanej liście

Na falloutowym kanale w serwisie Reddit pojawiła się lista figurek, które miałyby wejść w skład nowej serii zabawek od McFarlane Toys. Mowa tutaj o firmie, która znana jest właśnie z tego, iż tworzy ruchome figurki z różnych dzieł popkultury – od filmów, poprzez komiksy, na grach kończąc. Nie jest więc zaskoczeniem, że na rzeczonej liście znalazło się wiele pozycji odnoszących się do takich marek, jak m.in. DC i Marvel oraz Transformers. Samo to nie jest niczym dziwnym. Ciekawie robi się, gdy zagłębimy się w ten spis nieco uważniej. Wtedy zauważymy, iż jest tam też obecne coś, czego nikt się nie spodziewał.

GramTV przedstawia:

Chodzi tutaj o tzw. serię Elite Edition 7in. W jej ramach miałby ukazać się figurki odnoszące się bezpośrednio do gry Helldivers 2 oraz cyklu komiksów Geiger oraz Ghost Machine. Jest też produkt trzeci – o wiele mówiącym opisie FALLOUT 3 REMASTERED – #13 T-45B NUKA COLA. Z jednej strony autentyczność listy nie została na ten moment potwierdzona przez samo McFarlane Toys. Z drugiej zaś warto mieć na uwadze, że wcześniej w podobny sposób wyciekła figurka z Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Niemniej zastanawiający jest fakt, że malowanie wzorowane na Nuka Coli pojawiło się dla pancerza T-45B dopiero w Falloucie 4.

Przypomnijmy, że w kontekście potencjalnych remake’ów/remasterów mówi się zarówno o Falloucie 3, jak i o Falloucie: New Vegas. Plotki na temat obu tych produkcji pojawiają się już od wielu miesięcy i niedawno wydawało się nawet, że pracujące nad nimi studio dało do zrozumienia, że coś się dzieje. Nadzieje te zostały jednak szybko rozwiane. W efekcie odświeżenie obu gier pozostaje na ten moment jedynie niepotwierdzoną przez Bethesdę plotką, która co jakiś czas powraca z uwagi na nowe poszlaki i sygnały. Pytanie, czy coś faktycznie jest na rzeczy i kiedy ewentualnie otrzymamy na ten temat oficjalnie informacje?

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-3-remastered-rumours-resurface-with-new-toy-listing/

Tagi:

News
plotka
Fallout
Plotki
fallout 3
zabawki
McFarlane Toys
Fallout 3 Remaster
Fallout 3 Remastered
Fallout 3 Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
sebasiwy
Gramowicz
Dzisiaj 17:24

Czekam nie licząc moda Van  Buren bo trzyminutowy gameplay wyskoczył w zeszłym tygodniu.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112