Fallout 4 daje właśnie jeden dobry powód, by wrócić na Pustkowia

Pojawiła się nowa łatka, ale tylko dla graczy PC. Na konsolach poprawki pojawią się dopiero w 2026.

Bethesda udostępniła nową aktualizację do Fallouta 4, która zbiega się z premierą 2. sezonu serialu Fallout na Amazon Prime Video. Łatka ma przede wszystkim naprawić problemy wprowadzone wraz z Anniversary Edition, wydanej z okazji 10. rocznicy premiery gry. Gracze od miesięcy zgłaszali liczne błędy i spadki stabilności – grudniowa aktualizacja ma to wreszcie zmienić.

Fallout 4 z aktualizacją, z okazji premiery serialu Amazona

Patch, który jest już dostępny na PC, skupia się na poprawkach zapisywania i wczytywania stanu gry, lepszej obsłudze zawartości z Creation Club oraz zwiększeniu ogólnej stabilności. Bethesda wprowadziła również liczne usprawnienia interfejsu użytkownika – naprawiono m.in. problemy z brakującymi elementami UI, błędnym wyświetlaniem komunikatów przycisków czy nieprawidłowym działaniem menu „Kreacje”.