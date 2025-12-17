Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout 4 daje właśnie jeden dobry powód, by wrócić na Pustkowia

Jakub Piwoński
2025/12/17 11:20
1
0

Pojawiła się nowa łatka, ale tylko dla graczy PC. Na konsolach poprawki pojawią się dopiero w 2026.

Bethesda udostępniła nową aktualizację do Fallouta 4, która zbiega się z premierą 2. sezonu serialu Fallout na Amazon Prime Video. Łatka ma przede wszystkim naprawić problemy wprowadzone wraz z Anniversary Edition, wydanej z okazji 10. rocznicy premiery gry. Gracze od miesięcy zgłaszali liczne błędy i spadki stabilności – grudniowa aktualizacja ma to wreszcie zmienić.

Fallout 4
Fallout 4

Fallout 4 z aktualizacją, z okazji premiery serialu Amazona

Patch, który jest już dostępny na PC, skupia się na poprawkach zapisywania i wczytywania stanu gry, lepszej obsłudze zawartości z Creation Club oraz zwiększeniu ogólnej stabilności. Bethesda wprowadziła również liczne usprawnienia interfejsu użytkownika – naprawiono m.in. problemy z brakującymi elementami UI, błędnym wyświetlaniem komunikatów przycisków czy nieprawidłowym działaniem menu „Kreacje”.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło także poprawek technicznych. Aktualizacja usuwa szereg awarii występujących podczas korzystania ze sklepu Creations, w menu gry oraz przy uruchamianiu nowej rozgrywki. Dodatkowo poprawiono obsługę monitorów ultraszerokokątnych, Steam Decka oraz wybranych platform, a także błędy związane z lokalizacją i wyświetlaniem znaków specjalnych.

Na konsolach łatka pojawi się dopiero w 2026 roku, jednak gracze PC mogą już teraz sprawdzić zmiany. To dobra wiadomość dla osób, które po obejrzeniu 2. sezonu serialu będą chciały wrócić na pustkowia Wspólnoty. Bethesda zapowiada, że to nie koniec poprawek, a kolejne aktualizacje mają pojawić się w nadchodzących miesiącach.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/fallout-4-update-patch-notes-december-2025/

Tagi:

News
aktualizacja
Bethesda
patch
Fallout 4
Fallout
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:07

Sklep w grze single player...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112