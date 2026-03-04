Netflix jest tak pewny sukcesu odświeżonej wersji klasyka, że od razu zamówił drugi sezon

Domek na prerii wraca na ekrany w nowej odsłonie, a platforma już myśli o kontynuacji.

Jak wiemy, powstaje nowy Domek na prerii. Netflix właśnie ujawnił plany dotyczące tej produkcji. Co ciekawe, streamingowy gigant nie czeka na reakcję widzów – od razu zamówił drugi sezon, co jasno pokazuje, że ma ogromne zaufanie do potencjału produkcji. Pierwszy sezon trafi na platformę już 9 lipca tego roku.

Nowy Domek na prerii będzie miał co najmniej dwa sezony

Jak podaje Deadline, remake oparty jest na wspomnieniach Laury Ingalls Wilder i ma przedstawiać zarówno dramat rodzinny, jak i opowieść o przetrwaniu w realiach amerykańskiego pogranicza. Serial ma pokazywać codzienne zmagania i sukcesy bohaterów, którzy kształtowali życie na preriach w XIX wieku.