Netflix jest tak pewny sukcesu odświeżonej wersji klasyka, że od razu zamówił drugi sezon

Jakub Piwoński
2026/03/04 13:30
Domek na prerii wraca na ekrany w nowej odsłonie, a platforma już myśli o kontynuacji.

Jak wiemy, powstaje nowy Domek na prerii. Netflix właśnie ujawnił plany dotyczące tej produkcji. Co ciekawe, streamingowy gigant nie czeka na reakcję widzów – od razu zamówił drugi sezon, co jasno pokazuje, że ma ogromne zaufanie do potencjału produkcji. Pierwszy sezon trafi na platformę już 9 lipca tego roku.

Domek na prerii
Domek na prerii

Nowy Domek na prerii będzie miał co najmniej dwa sezony

Jak podaje Deadline, remake oparty jest na wspomnieniach Laury Ingalls Wilder i ma przedstawiać zarówno dramat rodzinny, jak i opowieść o przetrwaniu w realiach amerykańskiego pogranicza. Serial ma pokazywać codzienne zmagania i sukcesy bohaterów, którzy kształtowali życie na preriach w XIX wieku.

Ujawniono już obsadę produkcji. Warren Christie jako wystąpi jako John Edwards, Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary Ingalls, Alice Halsey jako Laura Ingalls, Luke Bracey jako Charles Ingalls, Meegwun Fairbrother jako Mitchell, Wren Zhawenim Gotts jako Dobry Orzeł, Alyssa Wapanatǎhk jako Białe Słońce oraz Jocko Sims jako dr George Tann. Za produkcję odpowiada showrunnerka i producentka wykonawcza Rebecca Sonnenshine, która wcześniej pracowała przy Pamiętnikach wampirów, The Boys i Archiwum 81. Wśród producentów znalazł się również Trip Friendly, syn Eda Friendly’ego – producenta oryginalnego serialu.

Oryginalny Domek na prerii miał swoją premierę na NBC 11 września 1974 roku i trwał aż dziewięć sezonów, kończąc emisję 21 marca 1983 roku. Akcja serialu toczy się w drugiej połowie XIX wieku i śledzi losy rodziny Ingallsów – Charlesa i Caroline oraz ich córek Mary, Laury i Carrie – którzy po opuszczeniu Kansas osiedlają się w miasteczku Walnut Grove w Minnesocie. Nowa wersja obiecuje odświeżenie klasycznej historii, zachowując jednocześnie ducha oryginału. Efekt poznamy już w lipcu tego roku.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/little-house-on-the-prairie-renewed-season-2-netflix-1236742677/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




