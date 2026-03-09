Zaloguj się lub Zarejestruj

Remake trylogii God of War powinien zawierać erotyczne minigry – twierdzi scenarzystka God of War: Ragnarok

Mikołaj Ciesielski
2026/03/09 16:45
0
0

„Nie uważam, aby były one oznaką braku szacunku wobec kobiet”.

Na ostatnim State of Play otrzymaliśmy zapowiedź God of War Trilogy Remake. Wiele osób zastanawia się natomiast, czy obecne w oryginale erotyczne minigry pojawią się również w odświeżonej wersji. Tymczasem okazuje się, że jedna z byłych scenarzystek studia Sony Santa Monica uważa, że usunięcie kontrowersyjnej zawartości byłoby błędem.

God of War III Remastered
God of War III Remastered

Była scenarzystka studia Sony Santa Monica uważa, że erotyczne minigry z oryginalnej trylogii God of War nie są obraźliwe wobec kobiet

Alanah Pearce, która miała okazję pracować przy God of War: Ragnarok, uważa, że erotyczne minigry powinny pojawić się w God of War Trilogy Remake (dzięki Push Square). Była scenarzystka studia Sony Santa Monica uważa, że wspomniane sekwencje nie są obraźliwe dla kobiet. W trakcie transmisji live Pearce poinformował nawet swoich widzów, że część z nich – jak np. scena z Afrodytą i jej komnata – zostały „zaprojektowane przez kobiety”.

Jestem zwolenniczką minigier o tematyce seksualnej. Zdaję sobie sprawę, że w God of War są one nieco absurdalne, ale uważam, że powinny zostać zachowane w remake'ach. Moim zdaniem mają tam swoje miejsce. Nie uważam, aby były one oznaką braku szacunku wobec kobiet. Uważam raczej, że gry te krytycznie podchodzą do postaci Kratosa jako osoby, a gniew wyraźnie nie daje mu spełnienia – wyjaśnia Pearce.

Na koniec przypomnijmy, że God of War Trilogy Remake nie otrzymało nawet przybliżonego terminu premiery. Fani Kratosa nie powinni jednak liczyć na rychły debiut wspomnianego tytułu. Zgodnie z przekazanymi informacjami odświeżona wersja pierwszych trzech odsłon serii God of War nadal znajduje się na „bardzo wczesnym etapie rozwoju”.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/im-pro-sex-minigames-former-god-of-war-dev-backs-ps5-trilogy-remake-to-keep-controversial-minigames

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

