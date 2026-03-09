Remake trylogii God of War powinien zawierać erotyczne minigry – twierdzi scenarzystka God of War: Ragnarok

Na ostatnim State of Play otrzymaliśmy zapowiedź God of War Trilogy Remake. Wiele osób zastanawia się natomiast, czy obecne w oryginale erotyczne minigry pojawią się również w odświeżonej wersji. Tymczasem okazuje się, że jedna z byłych scenarzystek studia Sony Santa Monica uważa, że usunięcie kontrowersyjnej zawartości byłoby błędem.

Była scenarzystka studia Sony Santa Monica uważa, że erotyczne minigry z oryginalnej trylogii God of War nie są obraźliwe wobec kobiet

Alanah Pearce, która miała okazję pracować przy God of War: Ragnarok, uważa, że erotyczne minigry powinny pojawić się w God of War Trilogy Remake (dzięki Push Square). Była scenarzystka studia Sony Santa Monica uważa, że wspomniane sekwencje nie są obraźliwe dla kobiet. W trakcie transmisji live Pearce poinformował nawet swoich widzów, że część z nich – jak np. scena z Afrodytą i jej komnata – zostały „zaprojektowane przez kobiety”.