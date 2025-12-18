Przyglądaj się serialowi Fallout uważnie. Będzie bezpośrednio powiązany z Falloutem 5

Todd Howard, jeden z kluczowych szefów Bethesda Game Studios, po raz pierwszy zdradził konkretne informacje na temat Fallouta 5. W rozmowie z BBC potwierdził, że nadchodząca odsłona serii będzie powiązana z trwającym serialem telewizyjnym Fallout, dostępnym na Prime Video, i osadzona w tym samym uniwersum.

Todd Howard potwierdza, że Fallout 5 będzie powiązany z serialem Amazona

Jak wyjaśnił Howard, wszystko zaczęło się od crossovera z Falloutem 76, który z czasem ma ewoluować w fundament świata Fallouta 5. Fabuła gry będzie w pewien sposób łączyć się z wydarzeniami znanymi z serialu – zarówno tymi, które już widzowie poznali, jak i tymi, które dopiero zostaną pokazane w kolejnych sezonach. Zapytany wprost, czy serial ma wpływ na Fallouta 5, odpowiedział krótko: „Tak. Bierzemy to pod uwagę”.