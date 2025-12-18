Zaloguj się lub Zarejestruj

Przyglądaj się serialowi Fallout uważnie. Będzie bezpośrednio powiązany z Falloutem 5

Jakub Piwoński
2025/12/18 13:15
I zostało to już potwierdzone.

Todd Howard, jeden z kluczowych szefów Bethesda Game Studios, po raz pierwszy zdradził konkretne informacje na temat Fallouta 5. W rozmowie z BBC potwierdził, że nadchodząca odsłona serii będzie powiązana z trwającym serialem telewizyjnym Fallout, dostępnym na Prime Video, i osadzona w tym samym uniwersum.

Fallout
Fallout

Todd Howard potwierdza, że Fallout 5 będzie powiązany z serialem Amazona

Jak wyjaśnił Howard, wszystko zaczęło się od crossovera z Falloutem 76, który z czasem ma ewoluować w fundament świata Fallouta 5. Fabuła gry będzie w pewien sposób łączyć się z wydarzeniami znanymi z serialu – zarówno tymi, które już widzowie poznali, jak i tymi, które dopiero zostaną pokazane w kolejnych sezonach. Zapytany wprost, czy serial ma wpływ na Fallouta 5, odpowiedział krótko: „Tak. Bierzemy to pod uwagę”.

Oznacza to, że uważne śledzenie losów bohaterów serialu może mieć znaczenie dla przyszłej gry. Warto przypomnieć, że akcja Fallouta 4 rozgrywa się w 2287 roku, natomiast serial startuje w 2296. Fani spekulują więc, że Fallout 5 może przenieść nas nawet w okolice roku 2300 lub dalej, co byłoby dla serii wejściem na zupełnie nowe, fabularne terytorium. W ten sposób trwający serial byłby pomostem dla gier.

Takie rozwiązanie dałoby Bethesdzie większą swobodę twórczą i pozwoliło uniknąć ograniczeń znanych z Fallouta 76, cofającego się do roku 2102. Na konkrety trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość – wszystko wskazuje na to, że na Fallouta 5 poczekamy jeszcze co najmniej kilka lat.

Źródło:https://insider-gaming.com/bethesda-todd-howard-confirmed-fallout-5-details/

News
RPG
Fallout
Todd Howard
Fallout 5
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


