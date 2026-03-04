Resident Evil 1 znów doczeka się remake’u? Tak, ale nie tak szybko

Wygląda na to, że Capcom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii odświeżania swoich klasyków. Według najnowszych, nieoficjalnych informacji firma miała rozpocząć pełną produkcję kolejnego remake’u pierwszego Resident Evil. Na premierę przyjdzie jednak sporo poczekać. Źródłem rewelacji jest znany insider Dusk Golem, który wcześniej trafnie informował m.in. o powrocie Leona w Resident Evil Requiem.

Jednocześnie zaznaczył, że projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie i do debiutu może minąć od czterech do nawet siedmiu lat – o ile w ogóle doczeka się realizacji. Jak sam podkreśla, w przypadku serii Resident Evil anulowanie lub gruntowne przebudowy projektów nie należą do rzadkości.

Nowy remake musiałby zmierzyć się z wyjątkowo wysoko zawieszoną poprzeczką. Oryginał z 1996 roku już raz doczekał się znakomicie przyjętej wersji odświeżonej w 2002 roku, która dla wielu graczy do dziś pozostaje jednym z najlepszych remake’ów w historii branży. Co więcej, ta edycja została ponownie zremasterowana i wydana na współczesnym sprzęcie w 2015 roku.

Według Dusk Golema Capcom ma obecnie pracować równolegle nad kilkoma projektami: remake’iem Resident Evil 0, odświeżeniem Resident Evil Code: Veronica oraz nad Resident Evil 10. Insider twierdzi, że Code Veronica miałoby zadebiutować w 2027 roku, „zero” w 2028, a dziesiąta część serii w 2029. Remake pierwszej gry byłby następny w kolejce.

Jeśli więc przewidywania o 4–7 latach produkcji się potwierdzą, nowa wersja pierwszego Resident Evil mogłaby trafić na rynek dopiero w latach 2030–2033. Co istotne, w 2027 roku Capcom ma rzekomo zaplanowane spotkanie dotyczące przyszłości marki. Plany mogą więc jeszcze ulec zmianie. Na razie informacje o szykowanych wznowieniach trzeba traktować jako plotki.