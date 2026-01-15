Kolejne poszlaki wskazują, że remake'i Fallout 3 Fallout: New Vegas są w drodze

Na rynku gier nierzadko zdarza się tak, że społeczność czeka na produkcje, które oficjalnie nie zostały nawet zapowiedziane. Tak też jest w tym wypadku.

W momencie, gdy powinniśmy bardziej wyglądać Fallouta 5, fani postapokalipsy spoglądają w inną stronę. W stronę remake’ów gier Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas. Fallout 3 i Fallout: New Vegas doczekają się odświeżenia? Piszemy o tym nie bez powodu, bo okazuje się, że gracze doszukali się kolejnych poszlak, świadczących rzekomo o tym, że nowe wersje wspomnianych produkcji powstają. Na subreddicie poświęconemu serii Fallout pojawił się wpis użytkownika Homer4a10, który przyznał, iż miał problem z platformą Steam. Chciał ocenić tam New Vegas, ale w odpowiedzi otrzymał komunikat “Przed ocenieniem produktu musisz poczekać, aż zostanie on wydany”.

Podobnie miało być w przypadku Fallouta 3, natomiast problem nie dotyczył innych odsłon cyklu. To automatycznie skłoniło do założeń, że 3 i NV faktycznie otrzymają remake’i, które faktycznie wydane jeszcze nie zostały, przez co niemożliwe jest ocenienie gier. Okazuje się jednak, że może to być po prostu błąd Steama, bo podobne komunikaty miały pojawiać się przy Batman: Arkham City oraz Kerbal Space Program.

Jednakże to nie wszystko. Inny użytkownik, Excellent-Court-9375, znalazł inny ślad rzekomych nowych wersji. Po wpisaniu słowa “Fallout” w wyszukiwarkę Steama dowiemy się o obecności 12 gier, podczas gdy po przejściu na stronę serii widać tylko 10 pozycji. Według graczy zaginiona dwójka to właśnie Fallout 3 Remake oraz Fallout: New Vegas Remake. Pytanie – znowu błąd platformy Valve, czy też faktyczny ślad? Temat potencjalnego remake’u 3. części pojawił się już trzy lata temu, ale dotychczas nie przełożyło się to na żadne komunikaty ze strony Bethesdy. Niemniej niedawno źródła, do których dotarło Windows Centra, zapewniały, że gigant z Rockville naprawdę zamierza po wielu latach powrócić do Waszyngtonu i Nowego Vegas, gdzie po raz ostatni przebywaliśmy odpowiednio w 2008 i 2010 roku.

