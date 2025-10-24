Fallout 76: Burning Springs z datą premiery. Nowy region i Ghul z serialu Amazona w aktualizacji

Na rynek zmierzają też wydania poświęcone konsolom nowej generacji.
Na początku października Bethesda zapowiedziała aktualizację Fallout 76. Teraz dowiedzieliśmy się natomiast, kiedy update ujrzy światło dziennie. Burning Springs ukaże się 2 grudnia 2025 roku dla osób posiadających wersje na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Jednocześnie wydawca potwierdził długo oczekiwaną wiadomość, że oficjalne wydania gry dedykowane konsolom nowej generacji zadebiutują na początku 2026 roku.
Fallout 76 przeniesie graczy do postnuklearnego Ohio
Zdecydowanie najważniejszym elementem bezpłatnej aktualizacji jest dodanie nowego regionu. Jak podkreślają deweloperzy, jest to „jedno z największych rozszerzeń mapy w historii Fallout 76”. Główna akcja rozgrywa się w tytułowym Burning Springs, zlokalizowanym w stanie Ohio.
Załóżcie prochowce, zaostrzcie ostrogi i sprawdźcie, czy macie pełną manierkę – Fallout 76 rusza na wyschnięte równiny Burning Springs w dużej, bezpłatnej aktualizacji, która zostanie udostępniona wszystkim graczom już 2 grudnia!
Burning Springs to jedno z największych rozszerzeń mapy w historii Fallouta 76. Otwiera graczom ścieżkę do postnuklearnego Ohio. Ruszajcie do niebezpiecznych wąwozów, spotykajcie nowe postacie i zadania i przeprowadzajcie misje łowców nagród dla Ghula , który trafił do Burning Springs prosto z serialu telewizyjnego Fallout! – czytamy na stronie Bethesdy.
Aktualizacja ma też za zadanie wpleść elementy fabularne z serialu Fallout wyprodukowanego dla Amazon Prime. Burning Springs wprowadza bowiem postać Ghula, w którą ponownie wciela się aktor Walton Goggins. Pojawią się także polowania na nagrody i system kontraktów, a także nowe uzbrojenie, pancerze czy modyfikacje.
W świat kontraktów w Burning Springs wprowadzi was sam Ghul, równie tajemniczy, co zabójczy rewolwerowiec z serialu telewizyjnego Fallout (głosu użycza mu sam Walton Goggins)! Łowcy przygód spotkają Ghula w Highway Town, tętniącej życiem społeczności zlokalizowanej w sercu Burning Springs.
Na zakończenie przypomnijmy, że Fallout 76 trafił w ręce graczy w listopadzie 2018 roku. Produkcja zadebiutowała na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.
