Fallout 76: Burning Springs z datą premiery. Nowy region i Ghul z serialu Amazona w aktualizacji

Na początku października Bethesda zapowiedziała aktualizację Fallout 76. Teraz dowiedzieliśmy się natomiast, kiedy update ujrzy światło dziennie. Burning Springs ukaże się 2 grudnia 2025 roku dla osób posiadających wersje na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Jednocześnie wydawca potwierdził długo oczekiwaną wiadomość, że oficjalne wydania gry dedykowane konsolom nowej generacji zadebiutują na początku 2026 roku.

Fallout 76 przeniesie graczy do postnuklearnego Ohio

Zdecydowanie najważniejszym elementem bezpłatnej aktualizacji jest dodanie nowego regionu. Jak podkreślają deweloperzy, jest to „jedno z największych rozszerzeń mapy w historii Fallout 76”. Główna akcja rozgrywa się w tytułowym Burning Springs, zlokalizowanym w stanie Ohio.