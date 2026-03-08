Znana sportowa seria od EA wreszcie zadebiutuje na PC?

Electronic Arts w swoim portfolio posiada wiele sportowych marek. Nie wszystkie z nich jednak obecne są na komputerach osobistych.

Niemniej już niedługo w przypadku jednej z serii może się to zmienić. Pora na futbol.

Futbol amerykański od EA Sports zawita na PC?

Ale oczywiście nie o futbol w naszym rozumieniu, bo przecież, jeżeli chodzi o piłkę nożną, mamy już EA Sports FC. Mowa tutaj o futbolu amerykańskim. Cykl ten rozpoczął się w 1993 roku za sprawą Bill Walsh College Football, potem jednak cykl przybierał różne nazwy. Było też College Football oraz wreszcie NCAA Football. Ostatnia produkcja pod tym szyldem ukazała się w 2013 roku, bo potem pojawiły się problemy prawne związane m.in. z wykorzystywaniem wizerunków akademickich zawodników. Musiała minąć ponad dekada, by seria powróciła – już jako EA Sports College Football, które wychodzi od 2024 roku.