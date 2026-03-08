Zaloguj się lub Zarejestruj

Znana sportowa seria od EA wreszcie zadebiutuje na PC?

Maciej Petryszyn
2026/03/08 14:30
Electronic Arts w swoim portfolio posiada wiele sportowych marek. Nie wszystkie z nich jednak obecne są na komputerach osobistych.

Niemniej już niedługo w przypadku jednej z serii może się to zmienić. Pora na futbol.

Futbol amerykański od EA Sports zawita na PC?

Ale oczywiście nie o futbol w naszym rozumieniu, bo przecież, jeżeli chodzi o piłkę nożną, mamy już EA Sports FC. Mowa tutaj o futbolu amerykańskim. Cykl ten rozpoczął się w 1993 roku za sprawą Bill Walsh College Football, potem jednak cykl przybierał różne nazwy. Było też College Football oraz wreszcie NCAA Football. Ostatnia produkcja pod tym szyldem ukazała się w 2013 roku, bo potem pojawiły się problemy prawne związane m.in. z wykorzystywaniem wizerunków akademickich zawodników. Musiała minąć ponad dekada, by seria powróciła – już jako EA Sports College Football, które wychodzi od 2024 roku.

Niemniej obie wydane po rzeczonym powrocie odsłony ukazywały się jedynie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, chociaż teraz grono to może zostać poszerzone. A przynajmniej tak twierdzi MUTLeaks, który sugeruje, że EA Sports College Football 27 może zawitać również na komputery osobiste. Dowodem na ten stan rzeczy mają być ujawnione kody SKU, czyli identyfikatory produktów. Każda wersja na poszczególną platformę posiada własny indywidualny identyfikator, tutaj zaś wśród nich miały znaleźć się dwa wiele mówiące wpisy: football-27-deluxe-early-preorder-edition-pc-ww oraz college-football-27-deluxe-later-preorder-edition-pc-ww.

To oczywiście nie jest jeszcze potwierdzenie, iż port nadchodzącej odsłony EA Sports College Football na pewno powstanie. Niemniej daje to do zrozumienia, że EA przynajmniej taki ruch rozważa. Problemem jest jednak kwestia modyfikacji, które zdaniem EA mogą wywołać problemy natury prawnej z uwagi na wszystkie wykupione licencje. Nie można zatem wykluczyć, że nawet jeżeli EA Sports College Football 27 ukaże się na PC, to z zablokowanymi możliwościami modowania. Gdyby tak się stało, futbol amerykański dołączyłby do wspomnianego FC oraz Madden NFL i F1, czyli innych sportowych produkcji Electronic Arts obecnych na komputerach osobistych.

Źródło:https://insider-gaming.com/college-football-27-pc/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

