Unia Europejska ma związane ręce w sprawie Sony. Decydują "swobody handlowe i kontraktowe"

Głos w tej głośnej sprawie zabrał nawet kandydat na prezydenta Francji. Trudno się jednak dziwić, bo fakt, że już na początku 2028 roku Sony odejdzie od wydań fizycznych na rzecz wydań cyfrowych zdaje się bezpowrotnie zmienić całą branżę. Pojawiło się przy tym ryzyko, że zarzucenie fizycznych nośników może w przyszłości stworzyć problemy z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, jakim są gry. Przy tym odbiera ono też społeczności konsolowej dotychczasową swobodę odsprzedaży i wymiany produkcji. Jak się jednak okazuje, na poziomie władz Unii Europejskiej niewiele da się z tym tematem zrobić.
W swojej wypowiedzi przyznał to unijny komisarz ds. ochrony konsumentów, Michael McGrath:
Sprowadza się to do swobód handlowych i kontraktowych, a firmy mogą oferować gry oraz usługi w taki sposób, jaki uznają za stosowny, pod warunkiem, że prawa konsumentów są w pełni chronione zgodnie z prawem krajowym i unijnym.
Na ten moment musieliśmy rozpatrzyć Europejską Inicjatywę Obywatelską w kwestii tego, czy gry powinny nadal pozostawać dostępne po tym, jak wprowadzona zostanie nowa edycja danej gry.