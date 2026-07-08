Unia Europejska ma związane ręce w sprawie Sony. Decydują "swobody handlowe i kontraktowe"

W swojej wypowiedzi przyznał to unijny komisarz ds. ochrony konsumentów, Michael McGrath:

Sprowadza się to do swobód handlowych i kontraktowych, a firmy mogą oferować gry oraz usługi w taki sposób, jaki uznają za stosowny, pod warunkiem, że prawa konsumentów są w pełni chronione zgodnie z prawem krajowym i unijnym.

Na ten moment musieliśmy rozpatrzyć Europejską Inicjatywę Obywatelską w kwestii tego, czy gry powinny nadal pozostawać dostępne po tym, jak wprowadzona zostanie nowa edycja danej gry.