Decyzja Sony zwiększy piractwo? Gracze PlayStation 5 są chętni na złamanie zabezpieczeń konsoli

Użytkownicy PlayStation 5 coraz częściej interesują się piractwem po ogłoszeniu Sony
Jailbreak konsoli oznacza przełamanie ograniczeń narzuconych przez producenta. W praktyce może to prowadzić do uruchamiania nieautoryzowanego oprogramowania, aplikacji homebrew, kopii zapasowych gier, emulatorów, menedżerów plików oraz rozszerzonych funkcji multimedialnych. Jednocześnie taka modyfikacja bardzo łatwo otwiera drogę do piractwa, czyli nielegalnego pobierania i uruchamiania gier bez zgody wydawców.
Temat jailbreaka PS5 zaczął nabierać rozpędu już na początku 2026 roku, kiedy pojawiły się informacje o metodzie wykorzystującej fizyczny egzemplarz jednej ze starszych gier ze świata Gwiezdnych wojen. Sytuacja była o tyle ironiczna, że właśnie nośnik fizyczny miał stać się jednym z elementów potrzebnych do obejścia zabezpieczeń konsoli w czasie, gdy Sony coraz mocniej zmierza w stronę pełnej cyfryzacji.
Od tamtej pory scena związana z modyfikowaniem PS5 wyraźnie urosła. Największe możliwości mają posiadać przede wszystkim konsole działające na starszych wersjach oprogramowania systemu. Użytkownicy takich urządzeń eksperymentują już nie tylko z grami z obecnej generacji, lecz także z retroprodukcjami, narzędziami do zarządzania plikami i dodatkowymi funkcjami odtwarzania multimediów.
Największy wybuch zainteresowania nastąpił jednak po zapowiedzi końca fizycznych wydań nowych gier na PlayStation. Sony potwierdziło, że od 2028 roku nowe produkcje będą dystrybuowane cyfrowo, między innymi przez PlayStation Store oraz wybrane sklepy cyfrowe. Firma tłumaczy tę decyzję rosnącą przewagą sprzedaży cyfrowej.
GramTV przedstawia:
Część społeczności deklaruje, że nie chce dalej wspierać produktów Sony, a inni otwarcie przyznają, że decyzja firmy skłoniła ich do zainteresowania się piractwem. Pod popularnymi materiałami wideo dotyczącymi jailbreaka PS5 pojawiło się wiele nowych komentarzy sugerujących, że użytkownicy trafili tam właśnie po ostatnich komunikatach PlayStation.
Widać to także w społecznościach skupionych wokół modyfikowania konsol. Subreddit poświęcony jailbreakowi PS5 miał od końca maja zyskać około 10 tysięcy dodatkowych odwiedzających tygodniowo. Wzrosły również ceny wspomnianej gry Star Wars, która według doniesień jest wykorzystywana w jednej z metod. Na początku roku jej egzemplarze miały kosztować średnio około 250 dolarów, a obecnie ceny na aukcjach sięgają od 300 do 400 dolarów.