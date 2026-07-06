Decyzja Sony zwiększy piractwo? Gracze PlayStation 5 są chętni na złamanie zabezpieczeń konsoli

Czyżby miały powrócić złote czasy piractwa internetowego?

Decyzja Sony o rezygnacji z fizycznych wydań nowych gier na PlayStation od stycznia 2028 roku wywołała ogromne poruszenie wśród wszystkich graczy. Z tego powodu część użytkowników PS5 zaczęła interesować się sposobami obchodzenia zabezpieczeń konsoli. Według doniesień liczba wyszukiwań hasła „PS5 jailbreak” wzrosła w ciągu doby od ogłoszenia o około 20 procent. Foto: Ken Howard Użytkownicy PlayStation 5 coraz częściej interesują się piractwem po ogłoszeniu Sony Jailbreak konsoli oznacza przełamanie ograniczeń narzuconych przez producenta. W praktyce może to prowadzić do uruchamiania nieautoryzowanego oprogramowania, aplikacji homebrew, kopii zapasowych gier, emulatorów, menedżerów plików oraz rozszerzonych funkcji multimedialnych. Jednocześnie taka modyfikacja bardzo łatwo otwiera drogę do piractwa, czyli nielegalnego pobierania i uruchamiania gier bez zgody wydawców.

Temat jailbreaka PS5 zaczął nabierać rozpędu już na początku 2026 roku, kiedy pojawiły się informacje o metodzie wykorzystującej fizyczny egzemplarz jednej ze starszych gier ze świata Gwiezdnych wojen. Sytuacja była o tyle ironiczna, że właśnie nośnik fizyczny miał stać się jednym z elementów potrzebnych do obejścia zabezpieczeń konsoli w czasie, gdy Sony coraz mocniej zmierza w stronę pełnej cyfryzacji. Od tamtej pory scena związana z modyfikowaniem PS5 wyraźnie urosła. Największe możliwości mają posiadać przede wszystkim konsole działające na starszych wersjach oprogramowania systemu. Użytkownicy takich urządzeń eksperymentują już nie tylko z grami z obecnej generacji, lecz także z retroprodukcjami, narzędziami do zarządzania plikami i dodatkowymi funkcjami odtwarzania multimediów. Największy wybuch zainteresowania nastąpił jednak po zapowiedzi końca fizycznych wydań nowych gier na PlayStation. Sony potwierdziło, że od 2028 roku nowe produkcje będą dystrybuowane cyfrowo, między innymi przez PlayStation Store oraz wybrane sklepy cyfrowe. Firma tłumaczy tę decyzję rosnącą przewagą sprzedaży cyfrowej.

GramTV przedstawia:

Część społeczności deklaruje, że nie chce dalej wspierać produktów Sony, a inni otwarcie przyznają, że decyzja firmy skłoniła ich do zainteresowania się piractwem. Pod popularnymi materiałami wideo dotyczącymi jailbreaka PS5 pojawiło się wiele nowych komentarzy sugerujących, że użytkownicy trafili tam właśnie po ostatnich komunikatach PlayStation. Widać to także w społecznościach skupionych wokół modyfikowania konsol. Subreddit poświęcony jailbreakowi PS5 miał od końca maja zyskać około 10 tysięcy dodatkowych odwiedzających tygodniowo. Wzrosły również ceny wspomnianej gry Star Wars, która według doniesień jest wykorzystywana w jednej z metod. Na początku roku jej egzemplarze miały kosztować średnio około 250 dolarów, a obecnie ceny na aukcjach sięgają od 300 do 400 dolarów. Na nastroje graczy wpływa nie tylko przyszłość fizycznych wydań. Sony zapowiedziało również stopniowe zamykanie sklepów cyfrowych na PlayStation 3 i PlayStation Vita. Proces ma rozpocząć się w wybranych krajach w sierpniu 2026 roku, a globalne wygaszenie sklepów zaplanowano na lipiec 2027 roku. Użytkownicy mają zachować dostęp do wcześniej kupionych treści przez bliżej nieokreślony czas, ale nie uspokaja to osób obawiających się o długoterminową dostępność starszych gier. Dodatkowym paliwem dla dyskusji są wcześniejsze przypadki utraty dostępu do cyfrowych treści, w tym filmów zakupionych przez klientów PlayStation. Dla części graczy jest to kolejny dowód na to, że zakup cyfrowy nie daje poczucia pełnej własności. W społecznościach związanych z PlayStation 3 coraz częściej pojawiają się więc rozmowy o emulatorach, modyfikowaniu konsol i sposobach zachowania dostępu do starszych produkcji. Dodatkowo pojawiły się głosy, że "piractwo jest obecnie jedyną istniejącą formą ochrony dóbr kultury". Te słowa poparł dyrektor Video Game History Foundation, Frank Cifaldi, który uważa, że piractwo może być jedynym sposobem na zachowanie dziedzictwa niektórych gier, które zostały już wycofane ze sprzedaży.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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