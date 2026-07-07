PlayStation przerywa milczenie i publikuje pierwszy post od 6 dni. Gracze nie zapomnieli jednak o kontrowersyjnej decyzji

Nowy wpis PlayStation skupia się na jednej z funkcji urządzenia. Firma przypomina, że we FlexStrike można łatwo wymieniać bramki dźwigniowe, dostosowując pracę lewarka do własnego stylu gry. Na oficjalnej stronie sprzętu Sony podkreśla, że kontroler pozwala na beznarzędziową wymianę ograniczników ruchu pomiędzy wariantem kwadratowym, okrągłym i ośmiokątnym. Każda z tych bramek ma wpływać na sposób prowadzenia dźwigni, co dla fanów bijatyk może mieć duże znaczenie podczas wykonywania ćwierćkoli, półkoli czy szybkich zmian kierunku.

PlayStation przerwało ciszę w mediach społecznościowych po głośnym ogłoszeniu sprzed kilku dni, które mocno podzieliło graczy. Tym razem firma nie odniosła się jednak bezpośrednio do krytyki związanej z odejściem od fizycznych wydań gier, a opublikowała materiał promujący FlexStrike Wireless Fight Stick, czyli bezprzewodowy kontroler arcade stick zaprojektowany z myślą o bijatykach.

Problem w tym, że czas publikacji nowego posta okazał się dla Sony wyjątkowo niewygodny. Gracze dobrze typowali, że japońska korporacja czeka na ogłoszenie wielkiej restrukturyzacji Xboxa, która została wczoraj oficjalnie potwierdzona, najwyraźniej licząc na to, że gniew graczy skieruje się w stronę Microsoftu. Nic jednak bardziej mylnego i ogłoszone zmiany w Xboxie zostały przez graczy przyjęte względnie pozytywnie, czego nie można stwierdzić o poprzednim ogłoszeniu Sony. W komentarzach pod wpisem nie brakuje krytycznych reakcji odnoszących się nie tyle do samego FlexStrike, ile do wcześniejszego ogłoszenia dotyczącego przyszłości fizycznych wydań gier na konsolach PlayStation. Wielu graczy wykorzystuje najnowszą publikację jako okazję, by ponownie wyrazić niezadowolenie z decyzji firmy.

Przypomnijmy, że firma ogłosiła 1 lipca 2026 roku, iż od stycznia 2028 roku zakończy produkcję fizycznych nośników dla nowych gier wydawanych na konsolach PlayStation. Po tej dacie nowe tytuły mają być dostępne w PlayStation Store oraz u sprzedawców detalicznych wyłącznie w formatach cyfrowych. Sony zaznaczyło jednocześnie, że zmiana nie wpłynie na gry, które już ukazały się na płytach albo pojawią się w takim wydaniu przed styczniem 2028 roku.

Nowy post o FlexStrike pokazuje jednak, że temat fizycznych wydań nie został przez społeczność zamknięty. Dla części graczy decyzja Sony oznacza coś więcej niż tylko zmianę kanału sprzedaży. W komentarzach powracają obawy dotyczące własności cyfrowej, braku możliwości odsprzedaży gier, ograniczenia rynku używanych kopii oraz uzależnienia dostępu do zakupionych tytułów od infrastruktury sklepu i konta użytkownika.

To szczególnie drażliwy punkt, gdyż PlayStation przez dekady było jedną z marek najmocniej kojarzonych z fizycznymi pudełkami, kolekcjonowaniem wydań i premierami, po które gracze ustawiali się w kolejkach. Dla wielu osób płyta to nie tylko nośnik danych, ale również element kolekcji, możliwość pożyczenia gry znajomemu, zachowania jej na półce albo odsprzedania po ukończeniu. Przejście na dystrybucję wyłącznie cyfrową może być wygodne, ale jednocześnie odbiera graczom część kontroli nad zakupioną zawartością.

Najnowszy wpis PlayStation nie został przyjęty wyłącznie jako zwykła promocja akcesorium. W praktyce stał się kolejnym miejscem, w którym gracze przypominają firmie o niezadowoleniu po decyzji dotyczącej płyt. Sony nie wycofało się z planów i nie przedstawiło dodatkowych ustępstw poza zapewnieniem, że starsze oraz zapowiedziane wcześniej wydania fizyczne nie zostaną objęte zmianą.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Dajcie nam fizyczne wydania

Wczytywanie ramki mediów.

Czy ktoś zamawiał cyfrową pizzę?

Wczytywanie ramki mediów.

WRÓĆ DO GIER FIZYCZNYCH NIE MA PŁYTY, NIE MA ZAKUPU

Wczytywanie ramki mediów.

Sony, jest coś, co powinieneś omówić…

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Nie zabijaj gier wideo.

Wczytywanie ramki mediów.

Chcemy posiadać nasze gry!

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Czy moje fizyczne gry cię przerażają?

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Cholera, liczyłem, że to w pełni cyfrowy kontroler

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Ja po odkryciu, że nas zdradziliście dla inwestorów

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Więc po 5-dniowej przerwie, to jest to, co wrzucacie? Szalone

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Przerwałeś swoje 6-dniowe milczenie reklamą KONTROLERA?????

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Czy to cyfrowy kontroler?

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Najgorszy powrót w historii

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