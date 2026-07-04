Fani PlayStation protestują przed zabiciem gier na płytach. Ruszyła petycja skierowana do Sony

PlayStation – ruszyła petycja mająca zachęcić Sony do wydania gier na płytach
Skala niezadowolenia jest już dobrze widoczna. Na Change.org pojawiło się też kilka petycji, których autorzy domagają się od Sony zachowania fizycznych wydań gier. Największa z nich, przygotowana przez kanadyjskiego sprzedawcę PNP Games, zebrała już ponad 55 tysięcy podpisów. Jej twórcy argumentują, że płyty są ważne nie tylko dla kolekcjonerów, lecz także dla osób, które chcą realnie posiadać kupione gry, pożyczać je, odsprzedawać lub korzystać z rynku używanych egzemplarzy.
Trudno jednak zakładać, że internetowa presja zatrzyma plany Sony. Szczególnie że zmiany w produkcji są już widoczne po stronie zaplecza przemysłowego. Austriacki nadawca ORF poinformował, że zakład Sony DADC w Thalgau, który odpowiada za dużą część produkcji płyt, będzie musiał mocno ograniczyć dotychczasową działalność. Obecnie z tamtejszych linii produkcyjnych schodzi około 600 tysięcy płyt dziennie, a połowa tego wolumenu jest związana z PlayStation.
Prezes Sony DADC, Dietmar Tanzer, wyjaśnił, jak duża będzie skala zmian:
PlayStation odpowiada obecnie za około 50 procent naszego wolumenu, a z tego mniej więcej 20 procent stanowią nowe zamówienia. Mówimy więc o około 10 procentach wolumenu w 2028 roku.
GramTV przedstawia:
Dobra wiadomość jest taka, że na ten moment nie zapowiedziano zwolnień wśród około 300 pracowników zakładu. Sony ma jednak przekwalifikowywać załogę do pracy przy produkcji mikrosoczewek optycznych. Według dostępnych informacji masowa produkcja tych elementów może ruszyć już na początku 2027 roku, co pokazuje, że odejście od płyt nie jest nagłą reakcją na sytuację rynkową, ale częścią szerszego i przygotowywanego od dawna planu.
Dla wielu graczy koniec nowych płyt na PlayStation będzie czymś więcej niż tylko zmianą sposobu dystrybucji. To potencjalny cios w kolekcjonowanie, rynek wtórny, archiwizację gier i poczucie kontroli nad własną biblioteką.
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