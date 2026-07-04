Fani PlayStation protestują przed zabiciem gier na płytach. Ruszyła petycja skierowana do Sony

Niedawno Sony podjęło decyzję o rezygnacji z wydawania gier na płytach od stycznia 2028 roku. Wywołało to duże poruszenie wśród graczy, którzy nie chcą pogodzić się z wizją rynku całkowicie podporządkowanego dystrybucji cyfrowej. Oficjalnie nowe produkcje mają być wtedy dostępne w PlayStation Store oraz u sprzedawców wyłącznie w formatach cyfrowych. Gry wydane wcześniej na płytach nie zostaną jednak objęte tą zmianą.

PlayStation – ruszyła petycja mająca zachęcić Sony do wydania gier na płytach

Skala niezadowolenia jest już dobrze widoczna. Na Change.org pojawiło się też kilka petycji, których autorzy domagają się od Sony zachowania fizycznych wydań gier. Największa z nich, przygotowana przez kanadyjskiego sprzedawcę PNP Games, zebrała już ponad 55 tysięcy podpisów. Jej twórcy argumentują, że płyty są ważne nie tylko dla kolekcjonerów, lecz także dla osób, które chcą realnie posiadać kupione gry, pożyczać je, odsprzedawać lub korzystać z rynku używanych egzemplarzy.