Koreański konkurent Simsów zalicza poślizg. inZOI na PS5 dopiero w 2027 roku

Dziś nieco ponad rok później możemy powiedzieć, że ostatecznie inZOI nie zachwiało przesadnie pozycją słynnej serii. Ale nadal ma swoją społeczność.

ioZOI na PlayStation 5 dopiero w 2027 roku

Społeczność wyłącznie komputerową. Po premierze we wczesnym dostępie w marcu 2025 na komputerach osobistych po 5 miesiącach tytuł w tej samej formule trafił również na macOS. Wtedy też Koreańczycy z inZOI Studio ogłosili, iż w 2026 roku w nieujawnionym jeszcze terminie inZOI wpadnie również w ręce posiadaczy konsol PlayStation 5. Czas jednak mijał – mamy wszak już połowę rzeczonego 2026 za nami. Nic zatem dziwnego, że deweloperzy zostali wywołani do tablicy, by zabrać głos w tej sprawie. A to, co mieli do ogłoszenia, raczej nie ucieszy społeczności PS5 wyczekujących premiery.