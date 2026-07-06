Koreański konkurent Simsów zalicza poślizg. inZOI na PS5 dopiero w 2027 roku

Wiosną ubiegłego roku na komputery osobiste trafiła gra zapowiadana jako rywal The Sims. Rywal rodem z Korei Południowej.
Dziś nieco ponad rok później możemy powiedzieć, że ostatecznie inZOI nie zachwiało przesadnie pozycją słynnej serii. Ale nadal ma swoją społeczność.
ioZOI na PlayStation 5 dopiero w 2027 roku
Społeczność wyłącznie komputerową. Po premierze we wczesnym dostępie w marcu 2025 na komputerach osobistych po 5 miesiącach tytuł w tej samej formule trafił również na macOS. Wtedy też Koreańczycy z inZOI Studio ogłosili, iż w 2026 roku w nieujawnionym jeszcze terminie inZOI wpadnie również w ręce posiadaczy konsol PlayStation 5. Czas jednak mijał – mamy wszak już połowę rzeczonego 2026 za nami. Nic zatem dziwnego, że deweloperzy zostali wywołani do tablicy, by zabrać głos w tej sprawie. A to, co mieli do ogłoszenia, raczej nie ucieszy społeczności PS5 wyczekujących premiery.
Okazuje się bowiem, że ta nastąpi dopiero w 2027 roku:
Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących harmonogramu wydawniczego na PS5, dlatego chcieliśmy Was poinformować, że obecnie planujemy premierę inZOI na PlayStation 5 w pierwszej połowie 2027 roku. Harmonogram wydawniczy został dostosowany, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z rozgrywki. Z całego serca chcieliśmy dostarczyć Wam wersję na PS5 jeszcze w tym roku.
Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia z rozwoju wersji na PC, która wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy więcej czasu, aby zapewnić poziom jakości, jaki inZOI musi osiągnąć w środowisku konsolowym. Rozumiemy, że to rozczarowująca wiadomość dla Was wszystkich, którzy czekacie na wersję na PS5, ale nasz zespół liczy na Wasze zrozumienie, ponieważ dążymy do dostarczenia Wam najlepszej możliwej wersji inZOI.
GramTV przedstawia:
W przypadku inZOI zwracano ogromną uwagę na jakość grafiki, która pod wieloma względami deklasuje tę znaną z serii The Sims. O ile tytuł Maxis stawia na mocno stylizowany wygląd, nie dążąc nawet do fotorealizmu, tak produkcja inZOI Studio poszła w innym kierunku. Jednocześnie jednak gra cierpi na problem z zawartością i na tym polu jest dosłownie miażdżona przez przepełnione rzeczami Simsy. Z tego też powodu pomimo początkowego boomu i nawet 87 tysiącach graczy w peaku na Steamie, koreańska pozycja od ponad roku gromadzi przed ekranami co najwyżej kilka tysięcy osób jednocześnie.
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