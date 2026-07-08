Steam jest ponad 50% większy od PlayStation? Tylu aktywnych użytkowników ma sklep Valve

Te liczby robią wrażenie.

Valve od lat nie dzieli się regularnie pełnymi statystykami Steama, ale najnowsze szacunki pokazują skalę, jak duża jest platforma Gabe’a Newella, tym bardziej w porównaniu do konsolowej konkurencji. Według wyliczeń Simona Carlessa z newslettera GameDiscoverCo platforma może mieć obecnie około 200 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Gdyby te założenia były bliskie prawdy, Steam byłby o ponad 50% większy od całego ekosystemu PlayStation pod względem miesięcznej aktywności. Valve jest znacznie większe od PlayStation z 200 mln aktywnych użytkowników w miesiącu Punktem wyjścia do tych szacunków są dane związane z unijnym aktem o usługach cyfrowych. Zgodnie z informacją przytaczaną przez Carlessa, Steam miał w drugiej połowie 2025 roku średnio 31,1 miliona miesięcznie aktywnych odbiorców w Unii Europejskiej. Następnie zestawiono tę liczbę z publicznym wykresem wykorzystania przepustowości Steama, który pokazuje, jak rozkłada się ruch platformy w poszczególnych regionach świata.

Z takiego porównania, po odjęciu państw spoza Unii Europejskiej z europejskich danych, wynika, że Steam mógł mieć około 198 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w drugiej połowie 2025 roku. To oznacza, że dziś platforma Valve mogła już przekroczyć granicę 200 milionów. Warto jednak podkreślić, że nie są to oficjalne dane Valve. Nie wiadomo też, jak dokładnie definiowany jest aktywny użytkownik w tym kontekście. Inaczej można liczyć osobę, która faktycznie uruchomiła grę, inaczej kogoś, kto jedynie wszedł na stronę sklepu albo kliknął odnośnik do promocji. Również zużycie transferu nie musi idealnie pokrywać się z rzeczywistym rozkładem użytkowników. Mimo to wynik dobrze pasuje do innych dostępnych informacji.

GramTV przedstawia:

Valve w 2021 roku podawało, że Steam miał 132 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie. Firma informowała też, że po przekroczeniu poziomu 25 milionów jednocześnie zalogowanych użytkowników platforma rosła średnio o około 3,4 miliona takich użytkowników rocznie. Przy założeniu, że miesięczna aktywność rozwijała się w podobnym tempie jak liczba osób jednocześnie korzystających ze Steama, można dojść do jeszcze wyższych wartości. Najbardziej optymistyczny wariant takiego przeliczenia daje wynik w okolicach 213 do 221 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Różnica zależy od tego, czy za punkt odniesienia przyjmiemy próg 25 milionów jednocześnie zalogowanych użytkowników, czy też szczyt z 2021 roku, wynoszący 27,4 miliona. W drugim przypadku tempo wzrostu spada do około 12,4%, ale końcowy rezultat nadal pozostaje blisko szacunków Carlessa, który uzyskał około 210 milionów użytkowników miesięcznie. Podobne obliczenia dawałyby też około 44 miliony użytkowników jednocześnie obecnych na Steamie. To niewiele więcej od 41,2 miliona widocznego w statystykach samej platformy, więc choć mówimy o przybliżeniach, skala wzrostu wydaje się wiarygodna. Dla porównania, Sony podaje, że PlayStation miało 125 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na dzień 31 marca 2026 roku. To bardzo mocny wynik, ale jednocześnie niższy od oficjalnej liczby, którą Steam osiągnął już kilka lat temu. Nawet ostrożne podejście do szacunków sugeruje więc, że platforma Valve może być obecnie o ponad połowę większa od PlayStation pod względem miesięcznej aktywności.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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