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Nowy exclusive PS5 do sprawdzenia za darmo, ale niestety nie dla wszystkich

Mikołaj Ciesielski
2026/07/07 19:15
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Sony zachęca subskrybentów PlayStation Plus Premium do przetestowania najnowszej produkcji studia Housemarque.

Jakiś czas temu twórcy Saros pochwalili się kilkoma interesującymi statystykami. Sony najwyraźniej chce, by wspomniany tytuł trafił do szerszego grona odbiorców. Japońska firma udostępniła bowiem wersję próbną najnowszej produkcji studia Housemarque, ale niestety nie jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników.

Saros
Saros

Saros otrzymał wersję próbną dla subskrybentów PlayStation Plus Premium

Udostępnionym trialem gry Saros cieszyć mogą bowiem się wyłącznie abonenci PlayStation Plus Premium. Zainteresowani mogą zapoznać się z 2,5-godzinną wersją próbną pełnej gry. Jeśli więc jesteście subskrybentami najwyższe z trzech poziomów usługi Sony i zastanawialiście się, czy warto sięgnąć najnowszą produkcję studia Housemarque, to macie świetną okazję na sprawdzenie wspomnianego tytułu przed decyzją o jego kupnie.

W cieniu złowieszczego zaćmienia Arjun Devraj pełni rolę żołnierza Soltari. Nic nie powstrzyma go przed znalezieniem odpowiedzi na zmieniającej kształt Carcosie, świecie mrocznych sekretów i wrogich mieszkańców. Opanuj elektryzujący balet kul – intensywną rozgrywkę opartą o pociski z unikatową neonową estetyką. Pokonaj zawziętych wrogów i weź udział w efektownych walkach z bossami – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Saros miała miejsce 30 kwietnia 2026 roku. Wspomniany tytuł dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Housemarque, to koniecznie przeczytajcie: Saros - recenzja gry. Duchowy następca Returnala to najlepsza gra Housemarque.

Źródło:https://gamingbolt.com/saros-gets-free-2-5-hour-trial-exclusively-available-on-playstation-plus-premium

Tagi:

News
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gra akcji
exclusive
Sony Interactive Entertainment
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science fiction
TPP
trial
wersja próbna
PlayStation 5
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PlayStation Plus Premium
roguelite
Saros
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112