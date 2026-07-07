Nowy exclusive PS5 do sprawdzenia za darmo, ale niestety nie dla wszystkich

Jakiś czas temu twórcy Saros pochwalili się kilkoma interesującymi statystykami. Sony najwyraźniej chce, by wspomniany tytuł trafił do szerszego grona odbiorców. Japońska firma udostępniła bowiem wersję próbną najnowszej produkcji studia Housemarque, ale niestety nie jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników.

Saros otrzymał wersję próbną dla subskrybentów PlayStation Plus Premium

Udostępnionym trialem gry Saros cieszyć mogą bowiem się wyłącznie abonenci PlayStation Plus Premium. Zainteresowani mogą zapoznać się z 2,5-godzinną wersją próbną pełnej gry. Jeśli więc jesteście subskrybentami najwyższe z trzech poziomów usługi Sony i zastanawialiście się, czy warto sięgnąć najnowszą produkcję studia Housemarque, to macie świetną okazję na sprawdzenie wspomnianego tytułu przed decyzją o jego kupnie.