The Mound: Omen of Cthulhu prezentuje nowe fragmenty gameplayu. Szaleństwo stanie się częścią rozgrywki

Kooperacyjny horror zabierze graczy na wyspę, gdzie największym zagrożeniem może okazać się własny umysł.

Do premiery The Mound: Omen of Cthulhu pozostało już niewiele czasu, a deweloperzy kontynuują prezentację swojej produkcji . Najnowszy zwiastun skupia się na tajemniczej wyspie, która skrywa legendarne skarby, ale jednocześnie stopniowo odbiera śmiałkom zdrowy rozsądek.

Twórcy The Mound: Omen of Cthulhu opublikowali kolejny zwiastun, prezentując atmosferę, mechaniki rozgrywki oraz zagrożenia czekające na graczy na tajemniczej wyspie. ACE Team oraz Nacon przypomnieli nam o grze przy okazji premiery, która jest tuż za rogiem.

Jednym z głównych motywów rozgrywki będzie wpływ nadprzyrodzonych sił na psychikę bohaterów. W miarę eksploracji wyspy gracze zaczną tracić zaufanie nie tylko do swoich towarzyszy, ale również do samych siebie. Szaleństwo może sprawić, że członkowie drużyny staną się zagrożeniem dla własnych sojuszników, co ma odegrać kluczową rolę podczas kooperacyjnej zabawy.

Nowy materiał prezentuje także kilka fragmentów walki oraz projekty przeciwników inspirowanych twórczością H.P. Lovecrafta.