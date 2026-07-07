The Mound: Omen of Cthulhu prezentuje nowe fragmenty gameplayu. Szaleństwo stanie się częścią rozgrywki

Kooperacyjny horror zabierze graczy na wyspę, gdzie największym zagrożeniem może okazać się własny umysł.
Twórcy The Mound: Omen of Cthulhu opublikowali kolejny zwiastun, prezentując atmosferę, mechaniki rozgrywki oraz zagrożenia czekające na graczy na tajemniczej wyspie. ACE Team oraz Nacon przypomnieli nam o grze przy okazji premiery, która jest tuż za rogiem.
The Mound: Omen of Cthulhu – informacje o grze
Do premiery The Mound: Omen of Cthulhu pozostało już niewiele czasu, a deweloperzy kontynuują prezentację swojej produkcji. Najnowszy zwiastun skupia się na tajemniczej wyspie, która skrywa legendarne skarby, ale jednocześnie stopniowo odbiera śmiałkom zdrowy rozsądek.
Jednym z głównych motywów rozgrywki będzie wpływ nadprzyrodzonych sił na psychikę bohaterów. W miarę eksploracji wyspy gracze zaczną tracić zaufanie nie tylko do swoich towarzyszy, ale również do samych siebie. Szaleństwo może sprawić, że członkowie drużyny staną się zagrożeniem dla własnych sojuszników, co ma odegrać kluczową rolę podczas kooperacyjnej zabawy.
Nowy materiał prezentuje także kilka fragmentów walki oraz projekty przeciwników inspirowanych twórczością H.P. Lovecrafta.
Na pokładzie galeonu przygotuj się do kolejnej wyprawy.
Podpisz kontrakt z kapitanem, aby otrzymać wyposażenie w zamian za skarby, które uda się przynieść z ekspedycji. Dziel broń i ekwipunek między członków drużyny, a następnie wybierz kolejny obszar dżungli do eksploracji.
Im dalej zapuścicie się w głąb, tym większe niebezpieczeństwa będziecie musieli pokonać.
Przeklęta dżungla nie tylko jest siedliskiem najdziwniejszych stworzeń. Coś jeszcze oddziałuje tam na wasz umysł.
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