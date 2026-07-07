Szef twórców Lords of the Fallen przyznaje, że wersje fizyczne „generują niepotrzebne koszty”

Jednocześnie Tymiński przyznał, że mimo wszystko jego studio planuje wydać nadchodzące Lords of the Fallen 2 na płycie:
Fakt, że GTA 6 zadebiutuje bez płyty w pudełku, wydaje się nieuczciwy wobec studiów, które wciąż wspierają wydania fizyczne – i to przyspiesza tę zmianę. Zakończenie wsparcia dla wydań fizycznych przez Sony od 2028 roku może drastycznie ograniczyć liczbę wydań na płytach już w 2027 roku lub nawet wcześniej.
Wydania fizyczne przynoszą deweloperom znacznie mniejszy przychód z pojedynczej sztuki, oznaczają dłuższy czas realizacji i generują niepotrzebne koszty w wymagającej branży, w której wielu i tak traci pieniądze.
Wciąż planujemy wydać Lords of the Fallen 2 na płycie, ale z biznesowego punktu widzenia coraz trudniej to uzasadnić, gdy sprzedaż wydań fizycznych wynosi znacznie poniżej 20%, a biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia.
GramTV przedstawia:
Tak więc Lords of the Fallen 2 trafi na rynek w 1. kwartale 2027 roku zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej. W sequel produkcji z 2023 roku zagramy zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ogłoszono niedawno, Nintendo Switch 2. Sami twórcy przyznali ostatnio, że celują w to, by gra była “najlepszym action RPG z gatunku soulslike”.