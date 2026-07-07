Szef twórców Lords of the Fallen przyznaje, że wersje fizyczne „generują niepotrzebne koszty”

Wygląda bowiem na to, że znajdujemy się obecnie w czasie znaczących zmian. Zmian, które zmienią krajobraz na zawsze.

“Z biznesowego punktu widzenia coraz trudniej uzasadnić wydania fizyczne”

Zaczęło się od Grand Theft Auto 6, gdy Rockstar ogłosił, że w wersji pudełkowej bynajmniej nie znajdziemy w środku płyty. Zamiast tego dostaniemy jedynie kartę z kodem. Niemniej to Sony zrzuciło największą bombę, potwierdzając, iż w 2028 roku porzuca wydania fizyczne na rzecz wyłącznie wydań cyfrowych. Internet zadrżał w posadach i chociaż minęło już kilka dni od tego komunikatu, dyskusje i komentarze nie ustają. Teraz na ten temat wypowiedział się szef rodzimego CI Games, Marek Tymiński. Zwrócił on uwagę na fakt, że wspomniana sytuacja GTA 6 tylko przyspiesza nadchodzące zmiany, które już w przyszłym roku mogą zebrać swoje żniwo.