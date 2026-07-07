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Szef twórców Lords of the Fallen przyznaje, że wersje fizyczne „generują niepotrzebne koszty”

Maciej Petryszyn
2026/07/07 15:00
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Od kilku tygodni z ust osób śledzących branżę nie schodzi kwestia wydań fizycznych gier. Trudno się zresztą temu dziwić.

Wygląda bowiem na to, że znajdujemy się obecnie w czasie znaczących zmian. Zmian, które zmienią krajobraz na zawsze.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

“Z biznesowego punktu widzenia coraz trudniej uzasadnić wydania fizyczne”

Zaczęło się od Grand Theft Auto 6, gdy Rockstar ogłosił, że w wersji pudełkowej bynajmniej nie znajdziemy w środku płyty. Zamiast tego dostaniemy jedynie kartę z kodem. Niemniej to Sony zrzuciło największą bombę, potwierdzając, iż w 2028 roku porzuca wydania fizyczne na rzecz wyłącznie wydań cyfrowych. Internet zadrżał w posadach i chociaż minęło już kilka dni od tego komunikatu, dyskusje i komentarze nie ustają. Teraz na ten temat wypowiedział się szef rodzimego CI Games, Marek Tymiński. Zwrócił on uwagę na fakt, że wspomniana sytuacja GTA 6 tylko przyspiesza nadchodzące zmiany, które już w przyszłym roku mogą zebrać swoje żniwo.

Jednocześnie Tymiński przyznał, że mimo wszystko jego studio planuje wydać nadchodzące Lords of the Fallen 2 na płycie:

Fakt, że GTA 6 zadebiutuje bez płyty w pudełku, wydaje się nieuczciwy wobec studiów, które wciąż wspierają wydania fizyczne – i to przyspiesza tę zmianę. Zakończenie wsparcia dla wydań fizycznych przez Sony od 2028 roku może drastycznie ograniczyć liczbę wydań na płytach już w 2027 roku lub nawet wcześniej.

Wydania fizyczne przynoszą deweloperom znacznie mniejszy przychód z pojedynczej sztuki, oznaczają dłuższy czas realizacji i generują niepotrzebne koszty w wymagającej branży, w której wielu i tak traci pieniądze.

Wciąż planujemy wydać Lords of the Fallen 2 na płycie, ale z biznesowego punktu widzenia coraz trudniej to uzasadnić, gdy sprzedaż wydań fizycznych wynosi znacznie poniżej 20%, a biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia.

GramTV przedstawia:

Tak więc Lords of the Fallen 2 trafi na rynek w 1. kwartale 2027 roku zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej. W sequel produkcji z 2023 roku zagramy zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ogłoszono niedawno, Nintendo Switch 2. Sami twórcy przyznali ostatnio, że celują w to, by gra była “najlepszym action RPG z gatunku soulslike”.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
CI Games
Marek Tymiński
wersja pudełkowa
Lords of the Fallen 2
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płyta
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wydanie pudełkowe
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:32

Oby gracze też zaczęli patrzeć na kupowanie gier "z biznesowego punktu widzenia".




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Portal: v.6.1.112