To koniec nadziei graczy. Komisja Europejska odrzuciła Stop Killing Games

Stop Killing Games przepadło w Komisji Europejskiej

Na początku tego roku przedstawiciele Stop Killing Games ogłosili, iż udało im się zgromadzić blisko 1,3 miliona podpisów przedstawicieli społeczności z całego Starego Kontynentu. To sprawiło, iż inicjatywa, której celem jest powstrzymanie wydawców przed definitywnym uśmiercaniem produkcji, musiała trafić pod obrady Komisji Europejskiej. I trafiła, chociaż trudno tutaj o zadowolenie po stronie autorów propozycji. Przedstawiciel Komisji uznali bowiem, że na obecnym etapie nie mogą zaproponować prawnego obowiązku utrzymywania gier wideo w stanie zdatnym do grania po zaprzestaniu ich komercyjnego udostępniania. Innymi słowy – nie ma mowy o prawnym uregulowaniu tej kwestii.

Europejski organ wskazał tutaj na prawo własności intelektualnej, które daje ich posiadaczom wyłączne prawo do ich dzieł. Jednocześnie politycy zapewnili, że ich zdaniem obecne unijne przepisy już teraz chronią interesy graczy choćby w kwestii wcześniejszego informowania o wszelkiego rodzaju warunkach czy też w sytuacji, gdy usługa nie jest zgodna z zawartą umową. Jednocześnie Komisja postanowiła zaangażować się w sprawę w inny sposób.

Z jednej strony zainicjuje ona wymianę opinii pomiędzy przedstawicielami branży gier i konsumentów. Celem ma być opracowanie czegoś, co sam europejski organ nazywa kodeksem postępowania dotyczącego zarządzania grami wideo w fazie “końca ich cyklu życia”. Ponadto KE zobowiązuje współpracować z organizacjami konsumenckimi, ale i organami nadzorczymi. Przedstawiciele komisji przyznali, że ich zdaniem egzekwowanie istniejących już praw może zachęcić producentów, by ci starali się o dłuższą żywotność swoich produkcji lub też poszukiwali rozwiązań, które będą spełniać konsumenckie oczekiwania.

Jak stwierdziła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji: