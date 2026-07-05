Kandydat na prezydenta Francji grzmi po decyzji Sony. „Będziecie płacić, niczego nie posiadając”

Dyskusja na temat odejścia od wydań fizycznych wyłącznie na rzecz wersji cyfrowych wyszła już poza branżę gier. I dotarła do świata polityki.

Konkretnie do polityki francuskiej. Tam bowiem głos w sprawie zabrał kandydat na nowego prezydenta.

Kandydat na prezydenta Francji deklaruje chęć ochrony graczy

Przypomnijmy, że temat rozpoczął się już kilka tygodni temu, gdy potwierdzono, iż w pudełku z Grand Theft Auto 6 nie znajdziemy płyty, a wyłącznie kartkę z kodem. Nikt jednak nie spodziewał się, że największa bomba dopiero spadnie. Tę zrzuciło Sony, ogłaszając, iż na początku 2028 całkowicie odchodzi od wydań fizycznych, przerzucając się tylko na wydania cyfrowe. Chociaż decyzję tę argumentowano preferencjami graczy, to trudno znaleźć kogoś zadowolonego z tego rozwoju wypadków. Niezadowolony jest również Jean-Luc Melenchon z lewicowej partii La France Insoumise, który w 2027 roku spróbuje przejąć nad Sekwaną schedę po Emmanuelu Macronie.