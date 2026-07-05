Kandydat na prezydenta Francji grzmi po decyzji Sony. „Będziecie płacić, niczego nie posiadając”

Dyskusja na temat odejścia od wydań fizycznych wyłącznie na rzecz wersji cyfrowych wyszła już poza branżę gier. I dotarła do świata polityki.
Konkretnie do polityki francuskiej. Tam bowiem głos w sprawie zabrał kandydat na nowego prezydenta.
Kandydat na prezydenta Francji deklaruje chęć ochrony graczy
Przypomnijmy, że temat rozpoczął się już kilka tygodni temu, gdy potwierdzono, iż w pudełku z Grand Theft Auto 6 nie znajdziemy płyty, a wyłącznie kartkę z kodem. Nikt jednak nie spodziewał się, że największa bomba dopiero spadnie. Tę zrzuciło Sony, ogłaszając, iż na początku 2028 całkowicie odchodzi od wydań fizycznych, przerzucając się tylko na wydania cyfrowe. Chociaż decyzję tę argumentowano preferencjami graczy, to trudno znaleźć kogoś zadowolonego z tego rozwoju wypadków. Niezadowolony jest również Jean-Luc Melenchon z lewicowej partii La France Insoumise, który w 2027 roku spróbuje przejąć nad Sekwaną schedę po Emmanuelu Macronie.
Kandydat na prezydenta Francji odwołał się przy tym do najczarniejszej wizji braku prawa do posiadania czegokolwiek:
W obliczu faktu, że GTA 6 ma zostać wydane w 2026 roku jako tytuł pozbawiony wersji pudełkowej, a Sony zapowiedziało zaprzestanie sprzedaży fizycznych dysków z grami w 2028 roku, pojawia się pytanie, jak należy traktować te produkty. W przyszłości będziecie płacić, nigdy niczego faktycznie nie posiadając. Bez pożyczania, bez odsprzedaży i bez gwarancji, że zachowacie to, za co zapłaciliście. Gry wideo to nie tylko towary; to dobra kultury, a obecne ustawodawstwo musi ich dotyczyć. Rozpoczniemy tę kampanię w 2027 roku. Gracze też mają swoje prawa!
GramTV przedstawia:
W przeszłości Melenchon trzykrotnie próbował już swoich sił w wyborach prezydenckich, tj. w 2012, 2017 oraz 2022 roku. W dwóch pierwszych przypadkach zajmował 4. miejsce, podczas gdy 4 lata temu finiszował za plecami Macrona oraz Marine Le Pen. Potem deklarował przejście na polityczną emeryturę, by zrobić przestrzeń dla młodszego pokolenia, ale finalnie wycofał się z tej decyzji.