Twórcy Until Dawn potwierdzają zwolnienie części swojego zespołu

W połowie sierpnia ujawniono datę premiery Until Dawn na PC i PlayStation 5 . Zgodnie z zapowiedziami odświeżona wersja produkcji Supermassive Games ukaże się na wymienionych platformach już na początku października. Na niecały miesiąc przed debiutem wspomnianego remake’u jego twórcy podzielili się jednak dość przykrymi wiadomości. Okazuje się bowiem, że w brytyjskim studiu Ballistic Moon doszło do zwolnień.

W Ballistic Moon stanęliśmy w obliczu trudnej rzeczywistości. Z głębokim żalem i ciężkim sercem musimy podjąć trudną decyzję o znacznym zmniejszeniu naszego zespołu, aby zabezpieczyć przyszłość naszego studia. Jest to następstwem prac nad grą Until Dawn na PS5 i PC. Chcemy wyrazić naszą szczerą wdzięczność wszystkim członkom zespołu za ich ciężką pracę, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie – czytamy w opublikowanym przez brytyjskie studio komunikacie.

To kolejne już zwolnienia w branży gier w tym roku. Kilka dni temu informowano o redukcji etatów w Rocksteady Studios. Pod koniec lipca NetherRealm Studios zamknęło zespół odpowiedzialny za gry mobilne, a nieco wcześniej z pracą w firmie Ubisoft pożegnało się kilkadziesiąt osób. To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ tylko w 2024 roku pracę w gamedevie straciło ponad 11 tysięcy osób i niewykluczone, że w najbliższych miesiącach dojdzie do kolejnych zwolnień.

Na koniec warto przypomnieć, że remake Until Dawn zadebiutuje na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 już 4 października 2024 roku, a więc za niecały miesiąc. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat oryginalnej wersji produkcji studia Supermassive Games, to zapraszamy Was do lektury: Until Dawn – recenzja.