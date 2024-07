Duże zwolnienia w NetherRealm Studios. Pracę straciło kilkadziesiąt osób

Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu do grona grywalnych postaci w Mortal Kombat 1 dołączy Takeda Takahashi . W sieci pojawiły się jednak również nieco mniej pozytywne wiadomości związane z NetherRealm Studios. Okazuje się bowiem, że w ostatnich dniach we wspomnianym zespole doszło do sporych zwolnień.

NetherRealm Studios nie skomentowało całej sytuacji. Nie otrzymaliśmy więc żadnych oficjalnych informacji na temat skali zwolnień. Redakcja Insider Gaming donosi jednak, że w wyniku wspomnianej redukcji etatów pracę straciło „co najmniej” 50 osób.

Na koniec warto przypomnieć, że najnowsza gra NetherRealm Studios, czyli wspomniane na początku wiadomości Mortal Kombat 1, zadebiutowała na rynku we wrześniu 2023 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…