Ubisoft z kolejnymi zwolnieniami. Z pracą pożegnało się kilkadziesiąt osób

Od wielu miesięcy słyszymy o kolejnych zwolnieniach w branży gier. Ostatnio informowaliśmy między innymi o redukcjach etatów u twórców Company of Heroes 3 , w szeregach PlayStation Studios , a także w firmie CI Games . Teraz z pracą pożegnali się natomiast deweloperzy z Ubisoft Toronto.

Ubisoft Toronto zdecydował się przeprowadzić ukierunkowane zmiany, aby zapewnić sobie możliwość realizacji ambitnego planu działania. Niestety, wpłynie to na role 33 członków zespołu, którzy opuszczą Ubisoft. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im kompleksowego wsparcia, w tym odpraw i pomocy w karierze, aby pomóc w tym procesie. – przekazał przedstawiciel firmy.

Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się, że Ubisoft Toronto pomoże w rozwoju gry Prince of Persia: The Sands of Time Remake zespołowi z Montrealu. Dodatkowo deweloperzy w Toronto są głównymi realizatorami gry Splinter Cell Remake. Według przedstawiciela firmy, zwolnienia nie wpłyną na obecnie opracowywane projekty.

Nasz plan pozostaje niezmieniony, a nasze zespoły pracują nad realizacją remake'u Splinter Cell i innych projektów w studiu. – zapewnił przedstawiciel Ubisoftu.

Według statystyk serwisu monitorującego zwolnienia w branży gier, w samym tylko 2024 roku pracę straciło już 10 800 osób. Dla porównania, w całym 2023 roku liczba ta wyniosła 10 500. Wszystko wskazuje na to, że obecny rok może stać się jednym z najtrudniejszych okresów dla tej branży.