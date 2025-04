Nowa gra Obsidianu na 11-minutowym gameplayu. Tak wygląda The Outer Worlds 2 przed nadchodzącym pokazem

Wczoraj informowaliśmy o nadchodzącym Xbox Games Showcase 2025 - już 8 czerwca zobaczymy kolejny pokaz The Outer Worlds 2. Jak się okazuje, przed tym wydarzeniem pojawiła się jeszcze jedna okazja, aby obejrzeć nowe materiały z RPG-a od Obsidian Entertainment. Stało się to za sprawą nagrania z gameplayem.

The Outer Worlds 2 - twórcy chwalą się wyglądem produkcji

Na kanale YouTube należącym do IGN pojawił się 11-minutowy film przedstawiający rozgrywkę z The Outer Worlds 2. Obejmuje on misję polegającą na przebrnięciu przez pełną przeciwników lokację. Oznacza to oczywiście, że mamy sporo okazji do sprawdzenia, jak w praktyce będzie wyglądał system walki w kontynuacji gry z 2019 roku. Znalazło się również miejsce na kilka dialogów z wyborami, a także ulepszone efekty wizualne.