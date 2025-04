The First Berserker już się nie zawiesza na PS5. Jest też świeży zwiastun!

W ubiegłym miesiącu w ręce graczy trafiło The First Berserker: Khazan. Gra spotkała się z ciepłym odbiorem zarówno ze strony krytyków , jak i graczy . Najnowsza aktualizacja przynosi znaczące usprawnienia, które powinny zażegnać frustracje wielu graczy, szczególnie tych korzystających z PS5.

Zespół zareagował na liczne zgłoszenia o błędach, które negatywnie wpływały na odbiór tej wydanej 27 marca 2025 roku gry akcji RPG. Pomimo generalnie pozytywnych recenzji od fanów i krytyków The First Berserker: Khazan borykał się z irytującymi błędami, w tym z awariami, które psuły dobre wrażenie z rozgrywki na PS5.

Co istotne, gracze, którzy doświadczyli utraty dostępu do swoich postępów z powodu tego lub innych błędów powodujących awarie, mają możliwość odzyskania danych. W menu głównym gry dostępna jest opcja Wczytaj, a następnie Odzyskaj, która pozwala na przywrócenie jednego z trzech ostatnio utworzonych plików kopii zapasowej. Po pomyślnym odzyskaniu danych, na ekranie pojawi się komunikat.

Oprócz eliminacji problemu z pamięcią na PlayStation 5 najnowsza wersja gry wprowadza szereg poprawek, które mają na celu usprawnienie działania The First Berserker: Khazan na wszystkich dostępnych platformach. Dotyczy to między innymi efektów wizualnych umiejętności bossów takich jak Ilyna, Reese i Trokka, których pociski nie powinny już stawać się niewidzialne dla graczy. Wprowadzono także zmiany mające na celu zbalansowanie rozgrywki.

Zanurz się w brutalnej akcji gry „The First Berserker: Khazan”, hardkorowej przygodzie RPG akcji osadzonej 800 lat przed wydarzeniami z uniwersum Dungeon Fighter Online (DNF). Poznasz rozległe uniwersum i udasz się na kontynent Arad, aby odkryć dotychczas nieznaną historię generała Khazana. Opanuj wciągającą i immersyjną mechanikę walki, angażując się w strategiczne bitwy przeciwko różnorodnym wrogom i bossom. Czy podążysz ścieżką Pierwszego Berserkera i wkroczysz na drogę zemsty Khazana? – brzmi opis gry.

Dodatkowo twórcy podzielili się nowym zwiastunem gry. Na materiale przedstawiono Danjina, postać znaną miłośnikom uniwersum Dungeon & Fighter. Przypomnijmy, że premiera The First Berserker: Khazan miała miejsce 27 marca 2025 roku. Zagramy na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.