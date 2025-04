Sieciowy dungeon crawler z nowym sezonem. Twórcy Dark and Darker tymczasowo wyłączyli handel

Już dzisiaj mamy doczekać się premiery szóstego sezonu Dark and Darker - sieciowego dungeon crawlera od niezależnego studia Ironmace. Z tej okazji w grze pojawi się naprawdę sporo interesujących nowości, a także wyłączenie jednej z funkcji, co może być zaskakujące dla wielu graczy. Niestety na listę wszystkich nowości musimy jeszcze poczekać, lecz mamy już ogólny obraz.

Dark and Darker - opis nowości w ramach szóstego sezonu

Najważniejszym dodatkiem do Dark and Darker będzie zupełnie nowy tryb w postaci Adventure Mode. Zaoferuje on wyłącznie rozgrywkę PvE, a głównym elementem będzie współpraca pomiędzy graczami. W przeciwieństwie do standardowego gameplayu znanego fanom, w tym przypadku nie będziemy mieli możliwości zmierzenia się z inną prawdziwą osobą.