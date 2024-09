Zwolnienia w Rocksteady Studios. Wszystkiemu ma być winna porażka Suicide Squad

Jak informuje Eurogamer , w ciągu ostatniego miesiąca doszło do wielu zwolnień w dziale QA w Rocksteady Studios . W wyniku redukcji etatów wspomniany zespół zmniejszył się z 33 do 15 pracowników. Bezpośrednim powodem „restrukturyzacji” ma być słaba sprzedaż Suicide Squad: Kill the Justice League.

W tym tygodniu informowaliśmy, że Rocksteady Studios najwyraźniej pracuje już nad nową grą . Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się nieco mniej pozytywne wieści związane ze wspomnianym zespołem. Okazuje się bowiem, że w studiu odpowiedzialnym za Suicide Squad: Kill the Justice League doszło do zwolnień.

Pracownicy Rocksteady Studios, którzy woleli pozostać anonimowi, poinformowali Eurogamer, że zwolnienie tak wielu osób z działu QA, w tym także członków zespołu posiadających specjalistyczną wiedzę, sprawi, że reszta zespołu będzie mieć dużo więcej pracy. Przełoży się to również na jakość nadchodzących projektów. Redukcja etatów miała natomiast dotknąć nie tylko młodszych pracowników, ale również kilka osób, którzy pracowali w studiu od ponad 5 lat.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.