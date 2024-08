Poznaliśmy datę premiery Until Dawn na PC. Sony opublikowało porównanie grafiki oryginału i nowej wersji

W końcu poznaliśmy konkretną datę premiery Until Dawn Remake na PC. Wciąż niepewne są losy konieczności logowania do PSN.

Sony podało właśnie datę premiery Until Dawn na PC , a wraz z tą informacją firma udostępniła nowy zwiastun, który można znaleźć poniżej. Porównano w nim remake z wersją oryginalną. Daje to wyobrażenie o ulepszeniach wizualnych i graficznych, które zostaną w nim wdrożone.

Until Dawn Remake będzie teraz działać na silniku Unreal Engine 5. Studio Ballistic Moon zaktualizowało modele postaci, środowiska, interaktywne rekwizyty, efekty wizualne i animacje. Mało tego, wygląda na to, że gra będzie wyposażona w technologię Ray Tracing. Niestety Sony nie ujawniło jeszcze wymagań gry na komputer PC.

Swego czasu Sony ujawniło, że nadchodzące Until Dawn na PC, czyli tytuł przeznaczony do rozgrywki dla jednego gracza, będzie wymagać logowania do konta PSN. Potwierdzenie tej informacji można znaleźć na stronie w Epic Games Store, gdzie widnieje informacja, że remake Until Dawn będzie wymagał konta PSN. Wygląda na to, że producent PlayStation kolejny raz pcha się w konflikt z niezadowolonymi graczami.

Zakup Until Dawn Remake na PC będzie łączył się z koniecznością posiadania konta PlayStation Network i każdorazowe logowanie się do niego w celu uruchomienia gry. Jest to oczywiście kontrowersyjna decyzja, ponieważ Until Dawn nie zawiera komponentów sieciowych. Na dodatek, Sony ponownie ignoruje fakt, że ze względu na tą decyzję, gra nie będzie dostępna w ponad 170 krajach, w których nie jest dostępne PSN. W związku w tym można podejrzewać, że rozpęta się identyczna awantura, jaka miała miejsce podczas premiery Helldivers 2.

Until Dawn Remake zadebiutuje 4 października. Zobaczcie porównanie grafiki.