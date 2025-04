Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na PlayStation 5 dostępny za 155 zł w PlayStation Store

W PlayStation Store trwa promocja na Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na PS5. Oferta jest ograniczona czasowo i będzie ona obowiązywać do 24 kwietnia godziny 00:59. Niestety, w sklepie Sony trwa obecnie przecena wyłącznie na droższą wersję. Bazowy tytuł jest dostępny bez obniżki.

Pod podanym linkiem możemy kupić Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w wersji na PlayStation 5 w cenie 155,40 zł. Zawiera on nie tylko grę, ale także rozszerzenie Phantom Liberty. Warto wspomnieć, że zestaw jest dostępny w historycznie najniższej cenie. Na Steamie tytuł posiada blisko 738 tysięcy opinii, z czego 85 procent jest pozytywnych. DLC może pochwalić się ponad 18 tysiącami ocen - aż 90 procent dobrze wypowiada się na temat dodatkowej zawartości.

Cyberpunk 2077 to pełen akcji RPG z otwartym światem. Wciel się w V, cyberpunka do wynajęcia, i dotrzyj na sam szczyt Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Tutaj rodzą się legendy. Jaka będzie twoja?

OSTATECZNA ODSŁONA CYBERPUNKA 2077

Zanurz się w pełni w świecie mrocznej przyszłości i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania wraz z Ultimate Edition. Sięgnij po pełen pakiet zawierający wszystkie aktualizacje oraz wcześniej udostępnioną zawartość – włącznie z wysoko ocenianym dodatkiem w klimacie thrillera szpiegowskiego Widmo wolności.