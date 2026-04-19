Twórcy gier mają dość? Aż 44% myśli o odejściu z branży

To wszystko potęguje poczucie niepewności. Poczucie, które widać w badaniach przeprowadzanych wśród deweloperów.
Deweloperzy zamierzają opuścić branżę gamingową?
Takowego badania dokonała firma rekrutacyjna Skillsearch, która dotarła do twórców z Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku. W sumie było to ponad 1 tysiąc profesjonalnych pracowników działających w branży gamingowej. Przeprowadzona wśród nich ankieta wskazała, że aż 44 procent pytanych rozważa odejście z branży z uwagi na regularne zwolnienia. Jeszcze gorzej wygląda to w samej Wielkiej Brytanii – aż 76 procent respondentów z Wysp Brytyjskich zapewniło, iż w trwającym roku zamierza szukać pracy poza game devem. Niektórzy z badanych zdążyli już stracić pracę, ale tylko 45 procent ujawniło, iż znalazło w branży nowe miejsce gracze.