Twórcy gier mają dość? Aż 44% myśli o odejściu z branży

Niemniej z tego grona jedynie 27 procent było skłonne przyznać, że czuje się na nowym stanowisku bezpiecznie. Utratę tego bezpieczeństwa tylko pogłębia stale rosnące wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji w procesie deweloperskim. Wykorzystywanie znaczne, bo ponad połowa respondentów stwierdziła, iż ich firmy faktycznie korzystają z AI. Rozwiązanie to oczywiście nie ma wyłącznie wad, bo zwiększa wydajność i pomaga zespołom o mniejszych zasobach ludzkich. Mimo to aż 65 procent badanych uznało, iż sztuczna inteligencja ma negatywny wpływ na kreatywność całej branży. Dodatkowo tylko 29 procent uważa, iż firmy mają etyczne zasady w kwestii korzystania z tej nowej nadal technologii.

Wyniki tego badania pokazują, że branża znajduje się w bardzo trudnym momencie. Takim, w którym nawet sami pracownicy nierzadko nie wierzą, iż będzie lepiej. Nie bez powodu John Romero, legenda game devu, przyznał niedawno, że gaming jest w najgorszym stanie od 1983 roku. Z jednej strony w Warhorse Studios doszło nawet niedawno do zwolnienia, związanego z zastąpieniem żywego pracownika przez AI. Z drugiej zaś prezes Take-Two wyśmiał sugestie, że sztuczna inteligencja nie będzie w stanie za pomocą jednego promptu wygenerować hit na poziomie Grand Theft Auto.