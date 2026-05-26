Zaloguj się lub Zarejestruj

AI miało pomóc deweloperowi Assassin’s Creed Hexe w nauce programowania. Skończyło się na naprawianiu ogromnej ilości błędów

Mikołaj Berlik
2026/05/26 16:30
0
0

Clint Hocking zdradził, że przez wiele miesięcy walczył z kodem generowanym przez ChatGPT, zanim sam nauczył się JavaScriptu.

Temat wykorzystania sztucznej inteligencji w branży gier wideo regularnie wywołuje dyskusje. AI pomaga już przy tworzeniu assetów, dialogów czy testowaniu projektów, a część firm bada również możliwości wykorzystania jej do programowania. O swoich doświadczeniach z takim rozwiązaniem opowiedział Clint Hocking, były reżyser Assassin’s Creed Hexe oraz Watch Dogs: Legion.

Assassin’s Creed Hexe
Assassin’s Creed Hexe

Assassin’s Creed Hexe – Clint Hocking o swoich problemach z AI

W rozmowie z magazynem Edge deweloper przyznał, że próbował nauczyć się kodowania z pomocą ChatGPT. Jak jednak stwierdził, doświadczenie było „brutalne”, ponieważ generowany kod często zawierał błędy i wymagał ciągłego poprawiania. Hocking zdradził, że przez wiele miesięcy spędzał wieczory na debugowaniu problemów, mimo że sam wcześniej nie znał programowania. Według niego ChatGPT „nie bardzo wiedział, jak kodować”, a większość generowanych rozwiązań po prostu nie działała poprawnie.

Ostatecznie twórca Far Cry 2 nauczył się JavaScriptu, ale – jak sam przyznał – stało się to raczej „pomimo ChatGPT”, a nie dzięki niemu. Porównał AI bardziej do niesfornego korepetytora niż narzędzia, które mogłoby całkowicie zastąpić naukę lub pracę programisty.

GramTV przedstawia:

To było koszmarne. ChatGPT nie sprawdził się zbyt dobrze. Nie potrafił tak naprawdę programować. Wszystko działało nieprawidłowo. W zasadzie to ja próbowałem debugować kod, nie mając pojęcia o programowaniu.

Hocking uważa jednocześnie, że wykorzystanie AI w branży gier jest nieuniknione. Przy okazji wspomniał też, że Ubisoft badał wcześniej możliwości wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji przy projektach pokroju Watch Dogs: Legion. Deweloper zaznaczył jednak, że nie zauważył sytuacji, by ktoś w firmie stracił pracę bezpośrednio przez rozwój takich technologii.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/former-assassins-creed-hexe-director-learned-how-to-code-by-using-ai-and-found-out-firsthand-how-brutal-it-was-chatgpt-kind-of-sucked-it-didnt-really-know-how-to-code-everything-was-broken/

Tagi:

News
PC
Ubisoft
assassin's creed
Assassin's Creed
sztuczna inteligencja
AI
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112