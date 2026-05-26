AI miało pomóc deweloperowi Assassin’s Creed Hexe w nauce programowania. Skończyło się na naprawianiu ogromnej ilości błędów

Clint Hocking zdradził, że przez wiele miesięcy walczył z kodem generowanym przez ChatGPT, zanim sam nauczył się JavaScriptu.

Temat wykorzystania sztucznej inteligencji w branży gier wideo regularnie wywołuje dyskusje. AI pomaga już przy tworzeniu assetów, dialogów czy testowaniu projektów, a część firm bada również możliwości wykorzystania jej do programowania. O swoich doświadczeniach z takim rozwiązaniem opowiedział Clint Hocking, były reżyser Assassin’s Creed Hexe oraz Watch Dogs: Legion.

W rozmowie z magazynem Edge deweloper przyznał, że próbował nauczyć się kodowania z pomocą ChatGPT. Jak jednak stwierdził, doświadczenie było „brutalne”, ponieważ generowany kod często zawierał błędy i wymagał ciągłego poprawiania. Hocking zdradził, że przez wiele miesięcy spędzał wieczory na debugowaniu problemów, mimo że sam wcześniej nie znał programowania. Według niego ChatGPT „nie bardzo wiedział, jak kodować”, a większość generowanych rozwiązań po prostu nie działała poprawnie.