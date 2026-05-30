Zaloguj się lub Zarejestruj

Google ma problem? Firma przedobrzyła ze zmianami

Jakub Piwoński
2026/05/30 09:00
0
0

Na zmianach w najpopularniejszej wyszukiwarce świata zyskuje DuckDuckGo.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do wyszukiwarek internetowych. Ale najwyraźniej nie wszystkim internautom podoba się ten kierunek rozwoju. Po ostatnich zmianach zapowiedzianych przez Google część użytkowników zaczęła rozglądać się za alternatywnymi sposobami wyszukiwania informacji w sieci. Zyskała na tym wyszukiwarka DuckDuckGo, znana przede wszystkim z nacisku na prywatność użytkowników.

DuckDuckGo
DuckDuckGo

DuckDuckGo rośnie w siłę za sprawą zmian w Google. Wszystko przez AI?

Jakiś czas temu Google zaprezentowało kolejne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Wyszukiwarka coraz częściej prezentuje odpowiedzi generowane przez AI. Jej interfejs zaczyna przypominać chatboty pokroju Gemini czy ChatGPT. Dla wielu osób ma to oznaczać szybsze uzyskiwanie odpowiedzi, jednak część użytkowników woli tradycyjne wyniki wyszukiwania. Nie każdy jest jednak fanem tych rozwiązań. Wielu użytkowników wciąż woli bardziej tradycyjną metodę wyszukiwania treści i bezpośredni dostęp do linków.

GramTV przedstawia:

Według informacji udostępnionych przez DuckDuckGo, po ogłoszeniu zmian liczba pobrań aplikacji firmy zaczęła wyraźnie rosnąć. Dziwne? Według udostępnionych danych liczba nowych instalacji zwiększyła się o ponad 18 proc. względem poprzedniego tygodnia. Kilka dni później wzrost miał przekroczyć już 30 proc. Co ciekawe, szczególnie duże zainteresowanie odnotowano wśród użytkowników urządzeń Apple. W przypadku iPhone'ów liczba pobrań aplikacji wzrosła średnio o około 33 proc., a w szczytowym momencie wzrost miał sięgnąć niemal 70 proc.

Według firmy ruch w tej wersji serwisu wzrósł o ponad 22 proc. w ciągu tygodnia od prezentacji nowych funkcji Google. Założyciel DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, podkreśla, że użytkownicy powinni mieć możliwość wyboru między klasycznym wyszukiwaniem a rozwiązaniami opartymi na AI. Co ciekawe, DuckDuckGo nie jest przeciwnikiem sztucznej inteligencji. Firma również rozwija własne rozwiązania oparte na AI. Choć trudno mówić o realnym zagrożeniu dla pozycji Google, sytuacja pokazuje, że nie wszyscy internauci są gotowi na całkowite oddanie wyszukiwania w ręce sztucznej inteligencji.

Tagi:

Tech
Apple
Google
kontrowersje
sztuczna inteligencja
technologia
wyszukiwarka
DuckDuckGo
Gabriel Weinberg
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112