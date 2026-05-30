Google ma problem? Firma przedobrzyła ze zmianami

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do wyszukiwarek internetowych. Ale najwyraźniej nie wszystkim internautom podoba się ten kierunek rozwoju. Po ostatnich zmianach zapowiedzianych przez Google część użytkowników zaczęła rozglądać się za alternatywnymi sposobami wyszukiwania informacji w sieci. Zyskała na tym wyszukiwarka DuckDuckGo, znana przede wszystkim z nacisku na prywatność użytkowników.

DuckDuckGo rośnie w siłę za sprawą zmian w Google. Wszystko przez AI?

Jakiś czas temu Google zaprezentowało kolejne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Wyszukiwarka coraz częściej prezentuje odpowiedzi generowane przez AI. Jej interfejs zaczyna przypominać chatboty pokroju Gemini czy ChatGPT. Dla wielu osób ma to oznaczać szybsze uzyskiwanie odpowiedzi, jednak część użytkowników woli tradycyjne wyniki wyszukiwania. Nie każdy jest jednak fanem tych rozwiązań. Wielu użytkowników wciąż woli bardziej tradycyjną metodę wyszukiwania treści i bezpośredni dostęp do linków.