Zuckerberg znowu pod ostrzałem. Meta trenowała AI na pracownikach, których zamierzała zwolnić

Tymczasem teraz za sprawą organizacji More Perfect Union wyciekło nagranie datowane na 30 kwietnia – tydzień po zapowiedzi zwolnień. Rzeczone nagranie pochodzi z ogólnofirmowego spotkania, podczas którego Zuckerberg opowiadał o tworzonych przez Metę modelach generatywnej sztucznej inteligencji. Ta, jak się okazuje, była szkolona poprzez obserwację pracowników. Także tych, w których przypadku zapadł już wyrok i którzy w niewiedzy czekali na zwolnienie.

Mamy więc kilka przykładów, w których próbujemy to robić w całej firmie, ponieważ jednym podstawowym spostrzeżeniem i hipotezą, jaką mamy, jest to, że duża część generowania danych w całej branży jest wykonywana przez firmy kontraktowe... Ale ogólnie rzecz biorąc, średnia inteligencja ludzi, którzy są w tej firmie, jest znacznie wyższa niż średnia grupa ludzi, których można zaangażować do wykonywania zadań, jeśli pracuje się przez kontrakt, przez tych kontrahentów. Więc jeśli próbujemy nauczyć modele na przykład kodowania, to posiadanie ludzi wewnątrz firmy tworzących narzędzia lub rozwiązujących zadania, które pomagają uczyć model, jak kodować, uważamy, że drastycznie zwiększy zdolności kodowania naszych modeli szybciej, niż są to w stanie zrobić inni w branży, którzy nie mają tysięcy i tysięcy niezwykle silnych inżynierów w swojej firmie – powiedział wówczas Zuckerberg.