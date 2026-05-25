Zuckerberg znowu pod ostrzałem. Meta trenowała AI na pracownikach, których zamierzała zwolnić

Powiedzieć, że Mark Zuckerberg nie ma najlepszego PR-u, to nic nie powiedzieć. Założyciel Facebooka w wielu środowiskach jest wręcz znienawidzony.
Jednym powodów jest podejście do pracowników. Wielokrotnie krytykowane – ale czy niesłusznie?
Meta zamierzała zwalniać pracowników, ale wcześniej szkoliła na nich AI
Wygląda bowiem na to, że kolejny już raz Zuckerberg nie popisał się, lekko mówiąc, największym wyczuciem. Otóż już 23 kwietnia Meta ogłosiła, iż czekają ją 10-procentowe zwolnienia. Niemniej to była jedynie zapowiedź, a nie faktyczny ruch – ten miał nadejść dopiero za 4 tygodnie. W praktyce oznaczało, że przez kolejny miesiąc każdy pracownik wykonywał swoje zadania, mając z tyłu głowy, iż to on może zostać “odstrzelony”. Już samo to wydaje się mało ludzkim podejściem.
Tymczasem teraz za sprawą organizacji More Perfect Union wyciekło nagranie datowane na 30 kwietnia – tydzień po zapowiedzi zwolnień. Rzeczone nagranie pochodzi z ogólnofirmowego spotkania, podczas którego Zuckerberg opowiadał o tworzonych przez Metę modelach generatywnej sztucznej inteligencji. Ta, jak się okazuje, była szkolona poprzez obserwację pracowników. Także tych, w których przypadku zapadł już wyrok i którzy w niewiedzy czekali na zwolnienie.
Mamy więc kilka przykładów, w których próbujemy to robić w całej firmie, ponieważ jednym podstawowym spostrzeżeniem i hipotezą, jaką mamy, jest to, że duża część generowania danych w całej branży jest wykonywana przez firmy kontraktowe... Ale ogólnie rzecz biorąc, średnia inteligencja ludzi, którzy są w tej firmie, jest znacznie wyższa niż średnia grupa ludzi, których można zaangażować do wykonywania zadań, jeśli pracuje się przez kontrakt, przez tych kontrahentów. Więc jeśli próbujemy nauczyć modele na przykład kodowania, to posiadanie ludzi wewnątrz firmy tworzących narzędzia lub rozwiązujących zadania, które pomagają uczyć model, jak kodować, uważamy, że drastycznie zwiększy zdolności kodowania naszych modeli szybciej, niż są to w stanie zrobić inni w branży, którzy nie mają tysięcy i tysięcy niezwykle silnych inżynierów w swojej firmie – powiedział wówczas Zuckerberg.
A więc z jednej strony firma zapowiedziała, iż 10 procent pracowników straci zatrudnienie. Z drugiej zaś tym samym pracownikom zakomunikowała, iż korzystała z nich podczas trenowania swojego AI, gdyż są “inteligentniejsi niż średnia społeczeństwa”. Oczywiście żadne prawo nie zostało tutaj złamane, ale z etycznego punktu widzenia sytuacja może budzić poważne wątpliwości.
