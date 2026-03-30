Warhorse pod ostrzałem po aferze z AI. Studio odmawia komentarza

Maciej Petryszyn
2026/03/30 19:02
W ostatnich dniach głośno zrobiło się na temat Warhorse Studios. W tym wypadku nie chodziło jednak o kolejne osiągnięcie sprzedażowe Kingdom Come: Deliverance.

Zamiast tego na czeskie studio posypały się gromy. Gromy od fanów niezadowolonych z jednego z ostatnich poczynań Czechów.

Warhorse odmawia komentarza w kontrowersyjnej sprawie

Przypomnijmy, że pod koniec tygodnia jeden z byłych już pracowników Warhorse ogłosił, iż studio go zwolniło. Max Hejtmanek spędził w ekipie prawie 4 lata i brał udział w pracach nad Kingdom Come: Deliverance 2 oraz dodatkami jako redaktor zajmujący się tłumaczeniem z języka czeskiego na język angielski. Samo zwolnienie nie byłoby takim problemem, ale już jego powód jak najbardziej. Hejtmanek stwierdził bowiem, iż przedstawiciele studia zakomunikowali mu, że kończą współpracę, gdyż… zastąpi go sztuczna inteligencja. Taki ruch zdecydowanie nie spodobał się wielu fanom, którzy z miejsca zaczęli pomstować na Warhorse, które z kolei nabrało wody w usta. I trzyma ją w nich nadal.

W wiadomości, którą serwis Kotaku otrzymał od rzecznika studia, możemy wyczytać:

Warhorse Studios zawsze było studiem opartym na talentach i głęboko cenimy ludzi, którzy kształtują naszą pracę. Z szacunku dla prywatności i godności zarówno obecnych, jak i byłych współpracowników, nie będziemy publicznie omawiać indywidualnych sytuacji.

Takie postawienie sprawy z pewnością nie przypadnie do gustu tym, którzy już teraz nie kryją swojego niezadowolenia. W tym miejscu pozostaje tylko zadać sobie pytanie, czy to jednorazowy przypadek, czy też pierwszy z wielu podobnych ruchów, które mogą nastąpić w przyszłości? Sami Czesi nigdy wszak nie kryli swojej fascynacji tematyką AI. Dość powiedzieć, że jeden z założycieli studia, a jednocześnie jeden z ojców Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vavra, już jakiś czas temu wprost mówił o swoich planach względem sztucznej inteligencji. Mianowicie, wyraził on nadzieję, że technologia ta pomoże mu stworzyć więcej gier.

Źródło:https://kotaku.com/kingdom-come-2-translator-gen-ai-fired-warhorse-2000682854

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

