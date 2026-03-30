Warhorse pod ostrzałem po aferze z AI. Studio odmawia komentarza

W ostatnich dniach głośno zrobiło się na temat Warhorse Studios. W tym wypadku nie chodziło jednak o kolejne osiągnięcie sprzedażowe Kingdom Come: Deliverance.

Zamiast tego na czeskie studio posypały się gromy. Gromy od fanów niezadowolonych z jednego z ostatnich poczynań Czechów.

Warhorse odmawia komentarza w kontrowersyjnej sprawie

Przypomnijmy, że pod koniec tygodnia jeden z byłych już pracowników Warhorse ogłosił, iż studio go zwolniło. Max Hejtmanek spędził w ekipie prawie 4 lata i brał udział w pracach nad Kingdom Come: Deliverance 2 oraz dodatkami jako redaktor zajmujący się tłumaczeniem z języka czeskiego na język angielski. Samo zwolnienie nie byłoby takim problemem, ale już jego powód jak najbardziej. Hejtmanek stwierdził bowiem, iż przedstawiciele studia zakomunikowali mu, że kończą współpracę, gdyż… zastąpi go sztuczna inteligencja. Taki ruch zdecydowanie nie spodobał się wielu fanom, którzy z miejsca zaczęli pomstować na Warhorse, które z kolei nabrało wody w usta. I trzyma ją w nich nadal.