Branża gier w najgorszym stanie od 1983 roku? John Romero mówi wprost

Bo Johna Romero spokojnie legendą możemy nazwać. Wystarczy wspomnieć o ogromnym wpływie, jaki on i jego partnerzy z id Software wywarli na współczesny rynek FPS-ów za sprawą przełomowych gier, jak Wolfenstein 3D, Doom i Quake . Niedawno zaś 58-latek, który obecnie pracuje nad nową produkcją , udzielił wywiadu GamesIndustry.biz. Ale nie udzielił go sam, bo wraz z nim w rozmowie uczestniczyła też współzałożycielka Romero Games, a prywatnie żona byłego dewelopera id, Brenda Romero, która w przeszłości pracowała m.in. nad serią Jagged Alliance. Tematem była obecna sytuacja branży.

Mam wrażenie, że branża znajduje się w naprawdę koszmarnym miejscu. Byliśmy świadkami krachu w latach 80., ale to, co dzieje się teraz, jest zdecydowanie bardziej drastyczne. Jest tak niewiele osób, które nie zostały dotknięte zwolnieniami, których partnerzy nie ucierpieli, lub które nie martwią się, że to ich spotka. To naprawdę trudny czas.

Przypomnijmy, że wielki krach lat 80. niemal zniszczył rynek gier wideo w Ameryce Północnej, ale też przyczynił się do zmian m.in. w sposobie kontroli jakości. Jak zaś jest obecnie? Obecnie, jak zauważył Romero, nawet odniesienie komercyjnego sukcesu nie oznacza, że można czuć się bezpiecznym. Przykładem był tutaj Battlefield 6, który po Battlefield 2042 pomógł odbić się cyklowi wojennych FPS-ów. Mimo to w studiach pracujących nad BF6 doszło niedawno do zwolnień. Ba, nawet Romero Games zmuszone było drastycznie zmniejszyć zespół – ze 110 do zaledwie 9 osób. I chociaż studio nadal istnieje, to trudno powiedzieć, czy przetrwa.

Wiele zależeć będzie od tego, jaki będzie ten i kolejny rok. Tylko czy branża zdoła wyjść na prostą?