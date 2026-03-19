Czy AI stworzy nowe GTA? Szef Take-Two: To śmieszne

Temat sztucznej inteligencji coraz mocniej powiązany jest z tworzeniem gier. Firmy nierzadko korzystają już z pomocy AI nie tylko przy kodowaniu, ale nawet tworzeniu pewnych elementów.

Już sam ten fakt wywołuje kontrowersje. A przecież cały czas, jak twierdzą niektórzy, powoli acz nieubłaganie zbliżamy się do momentu, gdy za pomocą jednego promptu stworzyły całą grę.

Szef Take-Two nie wierzy w to, że AI wyprze tradycyjny gamedev

Największe zamieszanie ostatnimi czasy wywołał Project Genie, za którym stoi Google. Gdy tylko funkcja ta została udostępniona, sieć zalały filmy prezentujące gry “stworzone” przez sztuczną inteligencję. Projekt, który zdawał się dawać możliwość zbudowania gry za pomocą jednego wpisu, wpłynął zresztą na cały rynek, a ceny akcji wielu firm z branży zaliczyły spadki. Niektórzy zaczęli nawet wieszczyć rychły koniec gamedevu w takim kształcie, jakim znaliśmy go dotychczas. Nastroje studzi jednak Strauss Zelnick, prezes Take-Two, według którego nie ma co liczyć na to, że Genie albo inny podobny mechanizm stworzy produkcję na poziomie np. Grand Theft Auto 6.