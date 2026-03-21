Twórcy Crimson Desert wiedzieli o wszystkich problemach gry? Mieli ulec kulturze „toksycznej pozytywności”

Na Reddicie pojawił się wpis z wypowiedziami rzekomych pracowników Pearl Abyss, którzy rzucili nowe światło na kulisy powstawania Crimson Desert . Posty opublikowano na platformie Blind, czyli zamkniętej społeczności dostępnej wyłącznie dla zweryfikowanych pracowników branży. Autorzy wpisów, przedstawiani jako obecny i były deweloper studia, opisują problemy z kierunkiem projektu oraz specyficzną kulturę pracy.

Crimson Desert zadebiutowało w miniony czwartek i wywołało spore poruszenie wśród graczy. Tytuł nie spotkał się jednak z ciepłym przyjęciem, zyskując mieszane opinie wśród użytkowników na Steam, za to o wiele lepiej grę ocenili recenzenci, którzy często wystawiali produkcji oceny rzędu 7-9/10. Pearl Abyss pochwaliło się, że produkcja w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedała się w nakładzie dwóch milionów egzemplarzy. To ogromny sukces, ale również wyzwanie dla studia, aby w kolejnych miesiącach dalej pracować nad swoim tytułem, eliminując większość bolączek Crimson Desert. Nie będzie to jednak takie proste, jeżeli wierzyć ostatnim doniesieniom, że deweloperzy doskonale wiedzieli o problemach gry, a tak nic z tym nie zrobili, ulegając kulturze „toksycznej pozytywności”..

Choć tego typu relacje należy traktować z ostrożnością i wyłącznie w charakterze plotki, wpisy szybko zdobyły popularność w koreańskich mediach społecznościowych. Co więcej, według autora publikacji, inni pracownicy firmy mieli potwierdzać przedstawione zarzuty.

Pierwszy z deweloperów twierdzi, że pierwotna wizja gry została gruntownie zmieniona na późnym etapie produkcji, co przełożyło się na niespójność fabuły:

Crimson Desert początkowo nie wyglądało w ten sposób. Osoby grające w tę produkcję lub pracujące w branży mogą to wyczuć. Dlaczego w Crimson Desert właściwie nie ma miejsca dla samego Crimson Desert? Jeśli tytuł odnosi się do Crimson Desert, to elementy z nim związane powinny być obecne w historii, a tak nie jest. Powód jest prosty. Fabuła nie była ustalona aż do momentu tuż przed premierą.

Według relacji, pierwotny scenariusz opowiadał o młodym królu, który po utracie tronu trafia do najemników Grey Mane. Wątek miał koncentrować się na odzyskaniu władzy oraz konflikcie politycznym, jednak ostatecznie został porzucony. Autor wskazuje również na poważne zmiany personalne w zespole.

W trakcie produkcji doszło do walki o władzę, w wyniku której reżyser opuścił projekt. Gdy stanowisko przejęła osoba z doświadczeniem artystycznym, zaczęto wywracać wszystko do góry nogami. Liczył się efekt, nie sens.

Z relacji wynika, że kolejne elementy rozgrywki dodawano bez głębszego zrozumienia ich funkcji, kierując się głównie atrakcyjnością wizualną:

Jeśli coś wyglądało dobrze, po prostu to dodawano. A kiedy już to wdrożono, zespół zbierał się i wzajemnie sobie gratulował.

Deweloper krytykuje także podejście do inspiracji innymi produkcjami. Przyznał, że do Crimson Desert wprowadzano różne mechaniki, tylko dlatego, że były popularne w innych grach.