Twórcy Crimson Desert wiedzieli o wszystkich problemach gry? Mieli ulec kulturze „toksycznej pozytywności”

Crimson Desert – deweloperzy z Pearl Abyss ujawniają kulisy produkcji
Na Reddicie pojawił się wpis z wypowiedziami rzekomych pracowników Pearl Abyss, którzy rzucili nowe światło na kulisy powstawania Crimson Desert. Posty opublikowano na platformie Blind, czyli zamkniętej społeczności dostępnej wyłącznie dla zweryfikowanych pracowników branży. Autorzy wpisów, przedstawiani jako obecny i były deweloper studia, opisują problemy z kierunkiem projektu oraz specyficzną kulturę pracy.
Choć tego typu relacje należy traktować z ostrożnością i wyłącznie w charakterze plotki, wpisy szybko zdobyły popularność w koreańskich mediach społecznościowych. Co więcej, według autora publikacji, inni pracownicy firmy mieli potwierdzać przedstawione zarzuty.
Pierwszy z deweloperów twierdzi, że pierwotna wizja gry została gruntownie zmieniona na późnym etapie produkcji, co przełożyło się na niespójność fabuły:
Crimson Desert początkowo nie wyglądało w ten sposób. Osoby grające w tę produkcję lub pracujące w branży mogą to wyczuć. Dlaczego w Crimson Desert właściwie nie ma miejsca dla samego Crimson Desert?
Jeśli tytuł odnosi się do Crimson Desert, to elementy z nim związane powinny być obecne w historii, a tak nie jest. Powód jest prosty. Fabuła nie była ustalona aż do momentu tuż przed premierą.
Według relacji, pierwotny scenariusz opowiadał o młodym królu, który po utracie tronu trafia do najemników Grey Mane. Wątek miał koncentrować się na odzyskaniu władzy oraz konflikcie politycznym, jednak ostatecznie został porzucony. Autor wskazuje również na poważne zmiany personalne w zespole.
W trakcie produkcji doszło do walki o władzę, w wyniku której reżyser opuścił projekt. Gdy stanowisko przejęła osoba z doświadczeniem artystycznym, zaczęto wywracać wszystko do góry nogami. Liczył się efekt, nie sens.
Z relacji wynika, że kolejne elementy rozgrywki dodawano bez głębszego zrozumienia ich funkcji, kierując się głównie atrakcyjnością wizualną:
Jeśli coś wyglądało dobrze, po prostu to dodawano. A kiedy już to wdrożono, zespół zbierał się i wzajemnie sobie gratulował.
Deweloper krytykuje także podejście do inspiracji innymi produkcjami. Przyznał, że do Crimson Desert wprowadzano różne mechaniki, tylko dlatego, że były popularne w innych grach.
Wprowadzano rozwiązania z różnych gier, ale bez zrozumienia, dlaczego w ogóle się w nich znalazły. Stawały się jedynie środkiem do osiągnięcia celu.
Drugi z anonimowych twórców skupia się na strukturze organizacyjnej i atmosferze panującej w firmie. Opisuje model zarządzania, który jego zdaniem tłumił wszelką krytykę.
W naszej firmie osoby na poziomie menadżera i wyżej nazywa się Liderami. Prezes ogłosił, że struktura będzie przypominać odwróconą piramidę, w której liderów będzie więcej niż zwykłych pracowników.
Usłyszałem kiedyś, że nie mogę zostać liderem, ponieważ lider musi patrzeć w tym samym kierunku co reszta. W praktyce oznaczało to bezwarunkowe zgadzanie się na wszystko.
Autor twierdzi, że wielu pracowników zdawało sobie sprawę z problemów projektu, jednak niewielu mogło je otwarcie komunikować:
Większość zespołu wiedziała, że Crimson Desert zmierza w złym kierunku. Niewielu jednak mogło o tym mówić. Firma nie akceptuje osób, które myślą inaczej. Katastrofa była nieunikniona.
Wpis wskazuje również na chaos projektowy i problemy z samą rozgrywką:
Ponieważ gra stała się zlepkiem różnych pomysłów, sterowanie również musiało być chaotyczne. To był nieunikniony rezultat.
Deweloper dodaje, że obserwowanie reakcji graczy i streamerów wywołuje u niego mieszane uczucia:
Wszystkie wady, które dziś wskazują gracze, to dokładnie te same rzeczy, o których rozmawialiśmy podczas produkcji, zastanawiając się, czy coś nie jest dziwne.
Na ten moment Pearl Abyss nie odniosło się oficjalnie do opisywanych doniesień. Nie wiadomo więc, na ile w tym wszystkim prawdy, jednak te wypowiedzi, o ile są prawdziwe, pokazują, jakim chaosem była praca nad Crimson Desert. Nic więc dziwnego, że gra powstała tak długo.
