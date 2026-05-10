Co z dodatkiem do Wiedźmina 3? Kolejne poszlaki znalezione u jednego z deweloperów

Jedna z osób pracująca nad rzekomym dodatkiem mogła zdradzić zbyt wiele.

Od dłuższego czasu do sieci nie trafiały żadne nowe poszlaki dotyczące rzekomego nowego dodatku do Wiedźmina 3, który miałby zadebiutować jeszcze w tym roku. Ostatnio w marcu CD Projekt Red przyznało, że fani nie mają co liczyć na shadow drop żadnej produkcji studia, wliczając w to wciąż pozostające w plotkach rozszerzenie do trzecich przygód Geralta z Rivii. Teraz fani znaleźli nowe informacje, które mogą potwierdzać, że CD Projekt Red rzeczywiście pracuje nad fabularnym dodatkiem do swojej kultowej produkcji. Wiedźmin 3 – dodatek potwierdzony w kolejnej poszlace? Na trop nowych informacji wpadł użytkownik serwisu X o nicku chaosxfhy. Na platformie LinkedIn odnalazł profil dewelopera, który od stycznia 2026 roku pracuje nad „systemami rozgrywki i elementami interfejsu użytkownika” w projekcie związanym z Wiedźminem. Kluczowe jest to, że w opisie pojawiają się technologie REDengine oraz WitcherScript. Wczytywanie ramki mediów.

To szczególnie interesujące, gdyż CD Projekt Red od kilku lat rozwija nowe odsłony serii na silniku Unreal Engine 5. Dotyczy to zarówno Wiedźmina 4, jak i remake'u pierwszego Wiedźmina. Oznacza to, że projekt tworzony w REDengine najprawdopodobniej jest powiązany właśnie z Wiedźmin 3: Dziki Gon. W sprawie pojawia się także firma Yigsoft, która współpracuje z CD Projekt Red od czasu wydania kompletnej edycji trzeciego Wiedźmina. Studio wspierało również prace nad Cyberpunk 2077 oraz dodatkiem Widmo wolności. Co ciekawe, na stronie Yigsoft Widmo wolności nadal figuruje jako nadchodzący projekt, co sugeruje, że witryna nie była aktualizowana od dłuższego czasu. Plotki o nowym rozszerzeniu do Wiedźmin 3 krążą już od wielu miesięcy. Według informacji przekazanych wcześniej w polskim podcaście Rock i Borys, za produkcję dodatku ma odpowiadać Fool's Theory, czyli studio pracujące również nad remake'iem pierwszego Wiedźmina. W podcaście twierdzono, że te informacje zostały potwierdzone przez kilka niezależnych źródeł.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że podczas prezentacji wyników finansowych CD Projekt Red wspominał o niezapowiedzianym projekcie realizowanym przez Fool's Theory. Jednocześnie firma wyraźnie rozdzielała go od remake'u pierwszego Wiedźmina, co dodatkowo podsyca spekulacje. Obecnie nie wiadomo, kiedy ewentualne DLC mogłoby zadebiutować. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na maj 2026 roku, jednak ten termin nie jest już możliwe. Obecnie najczęściej mówi się o wrześniu lub październiku 2026 roku, choć nie można wykluczyć, że premiera przesunie się nawet na 2027 rok. Jeszcze więcej znaków zapytania dotyczy fabuły. Wśród fanów pojawiają się teorie o wyprawie do Zerrikania. Inni sugerują wykorzystanie niewykorzystanej części południowego Velen, gdzie pierwotnie planowano wątek związany z Iorveth, Vernon Roche, Nilfgaardian Empire oraz epidemią Catriona plague. Na ten moment są to jednak wyłącznie spekulacje. Jeżeli chcecie przygotować się na premierę dodatku do Wiedźmina 3, to polecamy najnowszą wersję moda Tales of the Witcher, która niedawno zadebiutowała na stronie NexusMods. Fanowski dodatek obecnie zapewnia około pięć godzin zabawy, a w przyszłości historia ma zostać rozszerzona do łącznie dziesięciu godzin zabawy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.