LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nadchodzi. Zobaczcie zwiastun premierowy

Mikołaj Ciesielski
2026/05/08 12:40
Najwyższy czas wrócić do Gotham.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiągnęło tzw. złoty status. Wspomniana produkcja jest więc gotowa do wydania, a tymczasem deweloperzy ze studia TT Games kontynuują kampanię marketingową. W sieci pojawił się bowiem premierowy zwiastun nadchodzącej gry skierowanej do fanów LEGO i przygód Mrocznego Rycerza.

Premierowy zwiastun LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight powinien zachwycić wszystkich fanów Człowieka-Nietoperza. We wspomnianym materiale wideo pojawia się bowiem cała masa dobrze znanych postaci i złoczyńców, takich jak Joker, Ra’s al Ghul, Bane, Mr. Freeze, a nawet Poison Ivy. Nie brakuje też kilku kultowych scen w wersji LEGO.

Oczywiście w zwiastunie premierowym LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight znalazło się też miejsce na kilka fragmentów rozgrywki. Udostępnione ujęcia skupiają się przede wszystkim na eksploracji i walce, a także pokazują zabawę w kooperacji. Całość znajdziecie natomiast na dole wiadomości.

Wyrusz w podróż, która zaczyna się od początków Batmana. Młody Bruce Wayne trenuje w Lidze Cieni, zostaje bohaterem Gotham i zakłada nową rodzinę sojuszników z Jimem Gordonem, Catwoman, Robinem, Nightwingiem i Batgirl. Staw czoła stale rosnącemu zagrożeniu ze strony wrogów Batmana, stając naprzeciw Jokera, Pingwina, Mr. Freeze'a, Poison Ivy, Bane'a i wielu innych – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zadebiutuje na rynku już 22 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-launch-trailer-is-full-of-villains-tributes-and-seal

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

