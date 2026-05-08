LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nadchodzi. Zobaczcie zwiastun premierowy

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight osiągnęło tzw. złoty status. Wspomniana produkcja jest więc gotowa do wydania, a tymczasem deweloperzy ze studia TT Games kontynuują kampanię marketingową. W sieci pojawił się bowiem premierowy zwiastun nadchodzącej gry skierowanej do fanów LEGO i przygód Mrocznego Rycerza.

Premierowy zwiastun LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight powinien zachwycić wszystkich fanów Człowieka-Nietoperza. We wspomnianym materiale wideo pojawia się bowiem cała masa dobrze znanych postaci i złoczyńców, takich jak Joker, Ra’s al Ghul, Bane, Mr. Freeze, a nawet Poison Ivy. Nie brakuje też kilku kultowych scen w wersji LEGO.