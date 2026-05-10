Pragmata w... Final Fantasy 14? Kreatywny gracz stworzył niesamowity projekt

Dajcie graczowi narzędzia, a ten stworzy arcydzieło. Tym razem połączono świat Pragmaty i Final Fantasy XIV.

Final Fantasy XIV po raz kolejny udowodniło, że dla części społeczności system housingu jest czymś znacznie więcej niż tylko dodatkiem do klasycznej rozgrywki MMORPG. Jeden z graczy stworzył niezwykle wierną rekonstrukcję schronienia z gry Pragmata, wykorzystując wyłącznie elementy wyposażenia domu dostępne w Final Fantasy 14. Gracz połączył światy Pragmaty i Final Fantasy XIV Autorem projektu jest użytkownik X o pseudonimie Miya Shikhu, który opublikował swoją pracę w mediach społecznościowych w środę. Efekt błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów MMORPG oraz miłośników kreatywnego budowania w grach online. Rekonstrukcja przedstawia futurystyczne schronienie znane z Pragmaty, tajemniczej produkcji science fiction od Capcom, której recenzję możecie przeczytać na naszej stronie. W samej grze lokacja pełni funkcję bezpiecznego hubu pomiędzy kolejnymi etapami rozgrywki, gdzie gracze rozwijają statystyki postaci oraz wyposażają nowe elementy buildów.

Charakterystyczny wygląd schronienia pełen jasnych paneli, futurystycznych ścian oraz ekranów komputerowych i został odtworzony w całości przy pomocy systemu housingowego Final Fantasy XIV. Szczególnie ważną rolę odegrały nowe meble z serii Everkeep. Shikhu przyznał, że wrócił do Final Fantasy XIV po przerwie spędzonej przy innej grze, a nowe przedmioty housingowe okazały się idealnym narzędziem do realizacji projektu. Według gracza meble Everkeep świetnie nadają się do tworzenia nowoczesnych konstrukcji science-fiction, a zwiększony limit rozmieszczania elementów był kluczowy dla osiągnięcia końcowego efektu.

Najważniejszym elementem całej iluzji okazały się sofy Everkeep. Ustawione bardzo blisko siebie zaczynają przypominać futurystyczne panele ścienne i podłogowe. Shikhu podkreślił, że "kanapy podłogowe idealnie pasują do przestrzeni" i jest szczególnie zadowolony z tego, jak ostatecznie wygląda cała konstrukcja. Dodatkowego klimatu dodają gracze przebrani za bohaterów Pragmaty, którzy pojawiają się w przygotowanej scenografii. Dzięki temu całość wygląda niemal jak wiernie odtworzony fragment oryginalnej gry Capcomu. Projekt pokazuje także, jak ogromną ewolucję przeszedł housing w MMORPG-ach. Dla wielu graczy systemy budowania i dekorowania domów dawno przestały być wyłącznie dodatkiem do zdobywania doświadczenia czy lootów. Z czasem stały się pełnoprawnym narzędziem kreatywnym, pozwalającym budować skomplikowane dioramy, rekonstrukcje i całe sceny inspirowane innymi grami.