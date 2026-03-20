Gracze przejechali się na Crimson Desert. Mieszane opinie na Steam i brak rekordu aktywnych graczy

Nie tak to miało wyglądać.

Crimson Desert zadebiutowało wczoraj o godzinie 23:00 czasu polskiego i cała branża gier wstrzymała oddech. Oczekiwania wobec produkcji Pearl Abyss były ogromne, ale już pierwsze recenzje je studziły i wielu graczy mogło spodziewać się licznych problemów gameplayowych. Produkcja doczekała się również premierowej aktualizacji, w której wprowadzono niektóre ulepszenia i zmiany w rozgrywce. To jednak nie wystarczyło, aby gra uzyskała pozytywną opinię na Steam. Crimson Desert – gra zbiera mieszane opinie na Steam Na platformie Valve gra zebrała na starcie „mieszane” recenzje. Z ponad 8 tysięcy opinii tylko 57% jest pozytywnych, co w przypadku tak głośnej premiery trudno uznać za satysfakcjonujący wynik. Warto jednak podkreślić, że są to dopiero pierwsze dni po debiucie, a wielu graczy nie zdążyło jeszcze poznać pełnej zawartości produkcji.

Największym problemem okazuje się początek przygody. Gracze zwracają uwagę na powolne tempo wprowadzenia oraz jego mało przystępną formę, która skutecznie zniechęca część odbiorców już na starcie. Krytyka dotyczy także fabuły, dialogów i konstrukcji postaci, choć te elementy od początku nie były najmocniejszą stroną projektu. Zdecydowanie najwięcej negatywnych komentarzy koncentruje się wokół sterowania oraz interfejsu użytkownika. Wielu graczy wskazuje na zbyt skomplikowany system przypisywania akcji i konieczność używania wielu kombinacji klawiszy do wykonywania podstawowych czynności. Wrażenie potęguje mało czytelne menu oraz ogólny brak intuicyjności. Niektórzy użytkownicy określają system sterowania jako jeden z najbardziej problematycznych, z jakimi mieli do czynienia. Pojawiają się też opinie o toporności ruchu postaci oraz opóźnionej reakcji na polecenia, co negatywnie wpływa na komfort rozgrywki.

Mimo licznych uwag gra ma też swoje mocne strony. Eksploracja świata Pywel i jego interaktywność zbierają sporo pochwał. Gracze doceniają skalę świata oraz różnorodność dostępnych aktywności, które potrafią wciągnąć, jeśli tylko uda się przebić przez początkowe trudności. W kwestii wydajności opinie są w większości pozytywne, choć nie brakuje pojedynczych zgłoszeń dotyczących spadków płynności nawet na mocniejszych konfiguracjach sprzętowych. Warstwa wizualna również budzi mieszane odczucia. Jedni chwalą krajobrazy, inni wskazują na błędy graficzne czy problemy z doczytywaniem elementów otoczenia. Pomimo mieszanych ocen Crimson Desert może pochwalić się solidnym wynikiem aktywności, ale dalekim od jakichkolwiek rekordów. W szczytowym momencie w dniu premiery w grze bawiło się jednocześnie ponad 239 tysięcy użytkowników. Warto jednak pamiętać, że gra zadebiutowała późnym wieczorem w czwartek, więc wiele osób musiało przełożyć rozpoczęcie zabawy na następny dzień. Tym samym największą liczbę graczy Crimson Desert może osiągnąć podczas najbliższego weekendu. Najbliższe dni okazą się kluczowe dla dalszego odbioru gry. Jeśli twórcy szybko zareagują na uwagi społeczności i wprowadzą poprawki, część problemów może zostać zażegnana. W przeciwnym razie produkcja może na dłużej pozostać tytułem, który wzbudza skrajne opinie i dzieli graczy. Recenzja Crimson Desert - pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

