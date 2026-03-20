Crimson Desert sprzedaje się fenomenalnie. Twórcy potwierdzają ogromny sukces

Mikołaj Ciesielski
2026/03/20 17:25
Deweloperzy ze studia Pearl Abyss chwalą się wynikami sprzedaży i zapowiadają, że będą „uważnie słuchać” graczy.

Crimson Desert zbiera mieszane opinie na Steam, ale nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Wspomniana produkcja radzi sobie na tyle dobrze, że twórcy pochwalili się już pierwszym sukcesem. Okazuje się bowiem, że najnowsza gra studia Pearl Abyss osiąga imponujące wyniki sprzedaży, mimo że premiera miała miejsce wczoraj.

Crimson Desert
Twórcy Crimson Desert ujawnili pierwsze wyniki sprzedaży gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Crimson Desert przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Twórcy nie kryją zadowolenia, że ich produkcji udało się osiągnąć tak fantastyczny wynik w tak krótkim czasie. Jednocześnie deweloperzy ze studia Pearl Abbys zdają sobie sprawę, że czeka ich jeszcze sporo pracy.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Crimson Desert sprzedało się w nakładzie 2 milionów egzemplarzy na całym świecie. Serdecznie dziękujemy naszym fanom, społeczności i wszystkim, którzy dołączyli do nas w Pywel – napisali twórcy.

Deweloperzy ze studia Pearl Abbys zapewnili również, że będą „uważnie słuchać” opinii graczy i postarają się błyskawicznie wprowadzać różnego rodzaju poprawki i ulepszenia. Obecnie użytkownicy narzekają m.in. na sterowanie oraz interfejs. Na ten moment trudno jednak stwierdzić, czy wspomniane elementy doczekają się zmian.

Na koniec przypomnijmy, że Crimson Desert dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Pearl Abyss, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crimson Desert – pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

Źródło:https://x.com/CrimsonDesert_/status/2034998439751364813

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

