Crimson Desert sprzedaje się fenomenalnie. Twórcy potwierdzają ogromny sukces

Deweloperzy ze studia Pearl Abyss chwalą się wynikami sprzedaży i zapowiadają, że będą „uważnie słuchać” graczy.

Crimson Desert zbiera mieszane opinie na Steam, ale nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Wspomniana produkcja radzi sobie na tyle dobrze, że twórcy pochwalili się już pierwszym sukcesem. Okazuje się bowiem, że najnowsza gra studia Pearl Abyss osiąga imponujące wyniki sprzedaży, mimo że premiera miała miejsce wczoraj.

Twórcy Crimson Desert ujawnili pierwsze wyniki sprzedaży gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Crimson Desert przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Twórcy nie kryją zadowolenia, że ich produkcji udało się osiągnąć tak fantastyczny wynik w tak krótkim czasie. Jednocześnie deweloperzy ze studia Pearl Abbys zdają sobie sprawę, że czeka ich jeszcze sporo pracy.