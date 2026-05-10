Jesteście fanami Dragon Questa? Jeśli tak, to nie możecie przegapić tego wydarzenia

Specjalny stream odbędzie się w środę 27 maja, w ramach corocznych obchodów Dragon Quest Day. Data nie została wybrana przypadkowo, ponieważ dokładnie tego dnia w 1986 roku pierwsze Dragon Quest zadebiutowało na konsoli Nintendo Famicom w Japonii. Tegoroczne obchody będą więc szczególne, ponieważ marka oficjalnie świętuje swoje 40-lecie. Dragon Quest dołączy tym samym do innych wielkich japońskich serii Nintendo, takich jak Metroid czy The Legend of Zelda, które również obchodzą lub obchodziły czterdziestą rocznicę swoich debiutów.

27 maja zapowiada się jako wyjątkowo ważny dzień dla fanów marki Dragon Quest. Twórca legendarnej serii, Yuji Horii, zasugerował, że podczas specjalnej transmisji poświęconej marce gracze poznają informacje dotyczące kolejnej odsłony cyklu. Wypowiedź Horiiego natychmiast wywołała falę spekulacji wśród społeczności jRPG. Choć wokół przyszłości Dragon Quest regularnie pojawiają się różnego rodzaju plotki, słowa samego twórcy serii mają dla fanów zdecydowanie większą wagę.

Yuji Horii wspomniał o nadchodzącej transmisji podczas jednego z odcinków swojego podcastu, który później został ustawiony jako prywatny. W trakcie rozmowy twórca zdradził jedynie, że podczas wydarzenia pojawią się “fragmenty informacji” dotyczące następnej odsłony Dragon Quest, ale nie ujawnił żadnych konkretnych szczegółów. W podcaście uczestniczył także Kazuhiko Torishima, były redaktor legendarnego mangaki Akiry Toriyamy. Toriyama przez dekady odpowiadał za charakterystyczny styl artystyczny serii Dragon Quest oraz stworzył projekty postaci i potworów znane fanom na całym świecie.

Choć Dragon Quest od lat słynie z przywiązania do klasycznych mechanik RPG, kolejna główna odsłona ma podobno wprowadzić większe zmiany niż poprzednie części. Już w maju 2025 roku Yuji Horii potwierdził, że Dragon Quest XII: The Flames of Fate znajduje się w pełnej produkcji i ma w pewnym stopniu przebudować tradycyjny turowy system walki serii. Horii mówił wcześniej również o trudnym procesie tworzenia Dragon Quest XII po śmierci Akiry Toriyamy oraz kompozytora Koichi Sugiyama, który odpowiadał za muzykę do serii przez dziesięciolecia. Twórca podkreślał jednak, że mimo ogromnej straty zrobi wszystko, aby kontynuować rozwój marki.

Po najnowszych komentarzach Horiiego w sieci natychmiast rozpoczęły się spekulacje dotyczące tego, co dokładnie może zostać pokazane podczas Dragon Quest Day. Wielu fanów liczy przede wszystkim na nowe materiały z Dragon Quest XII, które od dawna pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych produkcji Square Enix. Pojawiły się również inne teorie. W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o możliwym przeniesieniu Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition na Nintendo Switch 2. Plotki nabrały rozpędu po tym, jak tajwańska organizacja klasyfikująca gry przyznała kategorię wiekową wersji Switch 2 właśnie dla Dragon Quest XI S. Fani szybko zauważyli, że moment pojawienia się klasyfikacji zbiegł się niemal idealnie z nadchodzącym Dragon Quest Day, co tylko dodatkowo podsyciło oczekiwania wobec majowej transmisji.

Na oficjalne odpowiedzi trzeba jednak jeszcze poczekać. Warto jednak zapisać sobie datę 27 maja, ponieważ ten dzień może okazać się jednym z najważniejszych dla fanów Dragon Quest od wielu lat.