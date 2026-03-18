Recenzja Crimson Desert - pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

Wygląda na to, że Crimson Desert z pewnością wywoła poważną dyskusję na temat tego, czy mamy pierwszego potencjalnego kandydata do gry roku 2026…

Do pisania recenzji Crimson Desert podchodziłem w ciągu ostatnich prawie dwóch tygodni jakieś trzy razy i za każdym razem moje przemyślenia na temat tej gry były inne. Począwszy od tego, że miałem ochotę rzucić padem w kąt krzycząc „kto to tak zaprojektował?”, a kończąc na długich maratonach kończonych po północy… dochodząc do wniosku, że fabularnie to nie pchnąłem tego wszystkiego ani o milimetr, ale za to przerobiłem większość wątku jednego szlachcica w mieście.

Nie ma co się oszukiwać, że nad kolosalnej wielkości grą od Pearl Abyss wisi ogromna bańka oczekiwań ze strony graczy. Marketing bowiem zrobił swoje nawet, jeśli momentami trudno jest uwierzyć, że gra może oferować aż tyle dobrego – ogromny świat do eksploracji, mnogość zadań do wykonania, iście sandboksową swobodę działania, a przy okazji również pewne wyzwanie dla graczy.

Dobra wiadomość jest taka, że tak – Crimson Desert jest dobre, jeśli nie powiedzieć bardzo dobre na wielu płaszczyznach. Powiedziałbym nawet, iż spokojnie dla wielu graczy może być jednym z kandydatów do tytułu najlepszej gry roku… ale mam również wrażenie, że pewne rzeczy można było zrobić zdecydowanie lepiej.

Nie zmienia to jednak faktu, iż Koreańczycy pewną magią mnie na te ponad 90 godzin do monitora przykuli. Jest również spora szansa, że na dalszym przekopywaniu Pywel spędzę przynajmniej kolejne 90 godzin, bowiem Crimson Desert wciąga momentami bez większego problemu.

Jak dobrze wiemy – bo braci się nie traci, czyli trochę o fabule w Crimson Desert

Żeby zbyt mocno nie wnikać w fabularne aspekty Crimson Desert (o tym dlaczego będzie chwilę później) krótki zarys tego, co jest podstawą zabawy.

Klan Greymane żyjący w regionie Pailune ma duży problem z klanem Black Bears i zostają oni zaatakowani z zaskoczenia w jednym z obozów. Główny bohater, Kliff w trakcie starcia z hordami przeciwników prowadzonych przez Myradina spada do rwącej rzeki, a pozostali przy życiu członkowie klanu uciekają w różne strony Pywel. Okazuje się, że Kliff otrzymuje specjalne zdolności z miejsca zwanego Abyss.

Powraca więc do Pywel, a dokładniej regionu Hernand, w którym to wiedzie do pewnego czasu spokojne życie. Z czasem jednak konflikt, który ma miejsce na wielu różnych płaszczyznach sprawi, że główny bohater będzie musiał znaleźć swoich klanowych braci oraz siostry i nie tylko odzyskać swój dawny dom, ale również rozwiązać kilka trudniejszych problemów związanych z tym światem.

I tu trzeba przyznać, że Pearl Abyss tak jakby nie wyzbyło się swojego podejścia do gry rodem z gier MMO, ponieważ fabuła tak właściwie jest tutaj raczej czymś w rodzaju popchnięcia dalej możliwości całego świata niż opowieścią, którą zapamiętacie na długie lata. Jest w tym również sporo prawdy, ponieważ czego by nie mówić projekt Crimson Desert na samym początku produkcji miał być czymś w rodzaju prequela do Black Desert, a dopiero później ewoluował w grę singlową.

Sam wątek problemów klanu Greymane w ogarniętym konfliktem między przeróżnymi frakcjami Pywel raczej nie będzie tym, który zapamiętam na kolejne lata jako szczyty narracji. A szkoda, ponieważ gdyby tak usiąść do tych zadań to można mieć wrażenie, że sam motyw poszukiwania naszych towarzyszy czy rozwiązywania problemów ważniejszych frakcji byłby idealną podstawą do reszty atrakcji, które to Crimson Desert ma do zaoferowania.

Najgorsze jest jednak w tym wszystkim to, że jest to zasadniczo jeden, największy zarzut, który do gry mam jako taki. Co prawda można byłoby mówić o tym, że czasami dobrej fabularnie gry może nie uratować nużący, mocno powtarzalny gameplay (chociażby Dragon Age II miało ten problem) lub ewentualnie o tym, że przy takiej skali gry trudno jest stworzyć drugie tyle ciekawej narracji. Jednakże czasami w Crimson Desert poza rozmachem, ciekawymi rozwiązaniami (gdzie motyw oblężeń wysuwa się na pierwszy plan), oraz kilkoma mocniej zarysowanymi postaciami tej głębi typowo erpegowej tutaj trudno uświadczyć również. Tym bardziej, że w przypadku niektórych sekwencji fabularnych jedyną opcją jest przyspieszenie dialogów, a nie ich totalne pominięcie, co w przypadku chęci powrotu do niektórych starć z bossami potrafi być frustrujące. Rozumiem przy pierwszej wizycie ten zabieg, aby gracz nie pominął niektórych informacji, ale konieczność powtarzania tego wszystkiego tylko dlatego, że postanowiliśmy wrócić na z góry upatrzone pozycje i odpowiednio się przygotować (ugotować sporo jedzenia, bowiem niczym w Wiedźminie w jednej ręce miecz, w drugiej miska z zupą) lub spróbować czegoś innego w naszym buildzie już może frustrować.

Zostając jeszcze na chwilę przy starciach z bossami to również zauważalny jest fakt, że wielu z nich stara się gracza swoimi atakami wręcz osaczyć nie dając chwili na wytchnienie. Warto to mieć z tyłu głowy, bowiem do tego tempa walki trzeba się również przyzwyczaić lub kombinować z różnymi umiejętnościami. Pierwsze godziny w Crimson Desert momentami to potężny offroad i wyprowadzenie ze strefy komfortu, do której przyzwyczajają czasami gry z gatunku soulslike. Jeśli jednak już przyjmie się warunki pola gry, rozgryzie się pewne mechaniki (np. konieczność wspinania się na przeciwnika lub atakowanie leżącymi fragmentami słupów) oraz posiadane umiejętności, a także zacznie kombinować z ulepszaniem broni, to nawet w przypadku ewentualnego spamowania kilkoma atakami na krzyż nie robi aż takiego wrażenia.

I mała adnotacja – tak, w grze jest dostępna opcja wskrzeszenia się w trakcie walki na wypadek, gdyby zostało nam niewiele do wykończenia bossa i chcielibyśmy te dwa czy trzy ataki wykonać. W innym przypadku lepiej wrócić na start, ponieważ zaczynając od nowa całe starcie zaczynamy momentami z innej pozycji niż po zakończeniu cutscenki. Warto o tym pamiętać.

Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem akcji oraz możliwości, które gra oddaje w ręce gracza jest tutaj co robić i wszyscy fani eksploracji oraz wyciskania ze świata maksimum możliwości będą mieli co robić. Można się bowiem zakopać czy to w wątkach frakcyjnych, czy to zleceniach na złapanie poszukiwanych gagatków czy też trafić na jakąś wioskę, w której ktoś ma problem i trzeba go rozwiązać. W przypadku części zadań można spróbować kilku różnych sposobów np. przebrać się za członków danej grupy czy spróbować przekraść się i pobawić w skrytobójstwo. Zdarzą się również takie zadania, w których właściwie walczyć nie będziemy musieli lub też będziemy mogli wysłać naszych towarzyszy, aby zrobili odpowiednie przedpole. Do tego jeszcze dochodzą przeróżne obozowiska bandytów znajdowane po drodze, zagadki... w skrócie jest co robić.

Ot czasami również trafimy na takie czy inne miejsce, z którym nic nie możemy właściwie zrobić lub też ktoś postanowi nam podpowiedzieć, aby wrócić tam po znalezieniu odpowiedniego człowieka od tego zadania. W innych przypadkach jest spora szansa, że docierając do zadania oraz miejsca, w którym mamy je wykonać gra sama z siebie da nam do zrozumienia – zawróć, przygotuj się, tu będzie trzeba czegoś innego np. ubrać się ciepło, bo idziemy w góry i wypadałoby do tego mieć trochę rozgrzewających napitków i coś zadającego obrażenia od ognia (umiejętności też się przydadzą).

Podobnie jest w przypadku przeróżnych starć z bossami fabularnymi oraz opcjonalnymi. O ile próba tradycyjnej walki jest możliwa, tak często wielu przeciwników trzeba przechytrzyć i nie zawsze musi to być rzecz, która wpadnie do głowy od razu. O ile myśli na temat wykorzystywania terenu pojawiają się szybciej, tak nieszablonowe rozwiązania odkryć można po czasie np. to, że konkretny przedmiot ochroni nas przed obrażeniami ze strony wroga i nie będzie to tradycyjna, pasywna statystyka wiązana z odpornością na żywioł. Podobnie jest w przypadku możliwości obejścia obozu, aby dotrzeć na arenę z bossem i go pokonać.

Dlatego też w Crimson Desert pewna pokora oraz cierpliwość się przydają. Trudno bowiem tutaj próbować na siłę wyłamywać mocno zabezpieczone drzwi plastikową łopatką do piasku zabraną z placu zabaw. Celowo nie napisałem tutaj „nie da się”, ponieważ zdaję sobie sprawę, iż znajdą się tacy, którzy będą próbowali to zrobić dla sportu jako wyzwanie. Nie zmienia to jednak tego, że powolna eksploracja oraz kumulowanie mocy na przeróżne sposoby to klucz do tego, aby dobrze się tutaj bawić.

Ale o tym wspomnę w dalszej części recenzji, ponieważ elementów do rozebrania na części pierwszej jest tutaj aż za dużo.

Ogromna piaskownica, jeszcze więcej możliwości – Crimson Desert potrafi trochę namieszać

Ci, którzy obserwują media społecznościowe ekipy Pearl Abyss wiedzą, że przez cały dystans promocji gry Crimson Desert prezentowali oni wiele różnych elementów zabawy dolewając oliwy do i tak już mocno rozpalonego pieca. Do tego stopnia, iż niektórzy zaczęli się mocno zastanawiać o czym tak naprawdę ta gra jest.

I tutaj tak naprawdę największym sekretem jest właściwie fakt, że Black Desert jako gra jest bardzo podobnym przypadkiem, a samych możliwości pod względem zabawy jest zdecydowanie więcej ze względu na singlowy charakter zabawy.

Nadal bowiem możemy zarówno chodzić na ryby do położonej niedaleko rzeki, brać udział w walkach na gołe pięści czy po godzinach kupować elementy do wystroju naszego domu (tak, to również w Crimson Desert występuje). Zasadniczo próba wymienienia wszystkich aktywności, które możemy tutaj robić jest długa, a spora część z nich potrafi się odblokować przypadkiem. Przykładowo – po zrobieniu pewnego zadania znalazłem miejsce, w którym mogłem przeprowadzać dodatkowe badania związane z miksturami magicznymi. Podobnie było ze sklepikiem, w którym można było kupić dodatki dla posiadanych zwierzaków (spokojnie, one również się przydają chociażby do zbierania surowców).

No dobra, ale wcześniej wspominałem również o pewnym braku erpegowej głębi. Postaram się więc delikatnie wyjaśnić o co mi chodzi.

Zasadniczo w Crimson Desert mamy coś na kształt systemu reputacji, którą to budujemy poprzez zachowania z poszczególnymi NPC czy chociażby zwierzętami (aby móc je adoptować). Nie oznacza to jednak tego, że musimy zachowywać się wobec nich w dobry sposób – możemy również zupełnie przypadkiem strzelić im z łuku między oczy, co spowoduje z jednej strony dodanie kilku negatywnych punktów reputacji, ale również nałoży nagrodę za naszą głowę.

Można śmiało powiedzieć, że jest to system bardzo podobny do tego znanego z Red Dead Redemption, gdzie za działanie poza prawem zbieramy te „gwiazdki” i grzywna powoli zaczyna rosnąć. Dlatego też przypadkowe rozwalenie płotu sąsiada, bardzo przypadkowe wskoczenie na konia z dachu czy też uderzenie kogoś, kto wrogo nastawiony nie był w mieście będzie skutkowało szybką reakcją władz. Na wiosce wystarczy się szybko ulotnić z miejsca zdarzenia. Inną kwestią jest to, że z jakiegoś powodu zgarnianie łupów ze skrzynek w obozach bandytów również za bandyterkę jest uznawane… ale już podebranie wozu kupców, który to został przez złodziej porwany i sprzedanie go u pasera już nie.

Tutaj mała ciekawostka – otóż jakimś cudem zdarzyło się, że musiałem coś w mieście nawywijać i cały region świeci mi się na czerwono. Oznacza to, że jestem poszukiwany. Cena za głowę Kliffa to całe… zero monet. Nie można tego w żaden sposób „wyzerować” (pun intended), ani też dać się złapać, bo właściwie to nie ma za mnie kasy. I tak sobie to wisi, czeka, może ktoś dla sportu go spróbuje złapać.

Ta pewna niekonsekwencja w połączeniu z brakiem możliwości głębszego prowadzenia dialogów z różnymi NPC tak, aby nasze rozmowy wpływały na nasz świat gry (np. ceny w sklepach, towary spod lady, przegadanie jakiegoś problemu z władzami) spłycają w jakimś stopniu to dość zaawansowane momentami doświadczenie. Na szczęście budowanie poziomu reputacji za wykonane zadania w danym regionie to również możliwość wymiany specjalnych tokenów na sprzęt. Ceny są… powiedzmy że dość wysokie i warto regularnie sprawdzać czy czasem nie dotarliśmy do limitu gromadzenia punktów, ponieważ można się zapomnieć, przez co część z nich może wyparować jeśli chcielibyśmy zebrać cały zestaw opancerzenia.

Do tego dochodzi cała masa przeróżnych zagadek rozsianych po całym terytorium Pywel, tematy do rozwikłania w Abyss i wiele, wiele innych elementów, na które przychodzi trafić zupełnie przypadkowo tak, jak chociażby na tę zagadkę związaną z grą w Go.

Biorąc pod uwagę to, że samego terenu do przeczesania jest sporo, a dotarcie z punktu A do punktu B potrafi zająć sporo czasu (do momentu znalezienia miejsc do teleportacji lub alternatywnych sposobów podróży niż piechotą lub konno), to zrobienie wszystkiego, co jest do zrobienia w Crimson Desert zajmie tego czasu bardzo dużo. Zresztą, patrząc na listę osiągnięć pierwsze, co pojawiło mi się w głowie to fakt, że osoby walczące o „platynę” będą wystawione na dość trudną próbę.