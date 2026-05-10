Gracze Crimson Desert oszaleli. Teraz masowo polują na ptaki

Maciej Petryszyn
2026/05/10 14:30
Od momentu premiery Crimson Desert społeczność została podzielona. Jedni nie mogą się od gry oderwać, innych odrzuca jej projektowy chaos.

Bo nie da się ukryć, że produkcja Pearl Abyss pod wieloma względami jest chaotyczna. A przy tym mocno zaskakująca.

Ornitologiczne szaleństwo w Crimson Desert

Weźmy np. dodany jakiś czas temu ficzer o nazwie Sotdae of Bond. W praktyce jest to swoisty karmnik dla ptaków, za pomocą którego możemy oswajać licznych przedstawicieli ptasiego gatunku, fruwających swobodnie po Pywel. Wydawać by się mogło, że to zwykła poboczna aktywność, którą wielu graczy zwyczajnie pominie w skupieniu nad rzeczami bardziej doniosłymi. Tymczasem, jak zauważa Sean Martin z PC Gamera, Reddit stał się nagle wypełniony wątkami, w których społeczność Crimson Desert chwali się okazami, które udało się znaleźć. Jednocześnie gracze wymieniają się lokalizacjami, by ułatwić innym poszukiwania konkretnych okazów.

Sprawę ułatwia fakt, iż rzeczone Sotdae of Bond ustawić możemy w dowolnym miejscu. Dowolnym miejscu, zaznaczmy, ogromnego otwartego świata, który ma dwukrotnie przewyższać rozmiarami ten ze Skyrima, a nawet przebijać Red Dead Redemption 2. Jednocześnie możliwe jest, by w środku karmnika umieścić wszelkiego rodzaju paszę, co daje bardzo szerokie pole do eksperymentów. A jednocześnie zdecydowanie zwiększa fun, bo nigdy do końca nie wiemy, co i czy w ogóle uda nam się oswoić. W efekcie gra Pearl Abyss dorobiła się swoistych fanatyków ptasich poszukiwań. – Jedną aktualizacją Pearl Abyss stworzyło 5 000 000 amatorów ornitologii – podsumował użytkownik o nicku Ranger_22x.

Całe to ornitologiczne szaleństwo jest efektem ogromnego natłoku systemów, jakie znalazły się w Crimson Desert. Bo chociaż nowa gra Pearl Abyss, wbrew początkowym planom, stała się finalnie produkcją single player, to nie brak w niej rozwiązań, które bardziej kojarzyć się mogą z produkcjami MMO. Biorąc zaś pod uwagę, że Koreańczycy regularnie starają się dostarczać nowe treści, nie można wykluczyć, że w przyszłości tytuł wzbogaci się o inne rozwiązania, które mogą osiągnąć podobną popularność, co możliwość oswajania ptactwa za pomocą Sotdae of Bond.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/action/i-love-that-crimson-deserts-latest-updates-have-effectively-transformed-it-into-a-birdwatching-simulator/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

