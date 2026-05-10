Gracze Crimson Desert oszaleli. Teraz masowo polują na ptaki

Od momentu premiery Crimson Desert społeczność została podzielona. Jedni nie mogą się od gry oderwać, innych odrzuca jej projektowy chaos.

Bo nie da się ukryć, że produkcja Pearl Abyss pod wieloma względami jest chaotyczna. A przy tym mocno zaskakująca.

Ornitologiczne szaleństwo w Crimson Desert

Weźmy np. dodany jakiś czas temu ficzer o nazwie Sotdae of Bond. W praktyce jest to swoisty karmnik dla ptaków, za pomocą którego możemy oswajać licznych przedstawicieli ptasiego gatunku, fruwających swobodnie po Pywel. Wydawać by się mogło, że to zwykła poboczna aktywność, którą wielu graczy zwyczajnie pominie w skupieniu nad rzeczami bardziej doniosłymi. Tymczasem, jak zauważa Sean Martin z PC Gamera, Reddit stał się nagle wypełniony wątkami, w których społeczność Crimson Desert chwali się okazami, które udało się znaleźć. Jednocześnie gracze wymieniają się lokalizacjami, by ułatwić innym poszukiwania konkretnych okazów.