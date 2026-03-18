Crimson Desert z pierwszymi recenzjami. Mogło być lepiej

Na OpenCritic średnia ocena to 79/100 i 78% dziennikarzy poleca ten tytuł z 39 recenzji. Na Metacritic średnio nota jest trochę niższa i wynosi 78/100 z 70 recenzji. Tym samym Crimson Desert daleko do Kingdom Come: Deliverance 2, czy Clair Obscur: Expedition 33, czyli ubiegłorocznych największych hitów, przynajmniej zdaniem recenzentów.

Nadszedł ten czas, gdy wreszcie poznaliśmy pierwsze konkretne opinie o Crimson Desert, czyli najbardziej oczekiwanej gry tej wiosny. Właśnie zeszło embargo na recenzje i w sieci pojawiło się mnóstwo tekstów oceniających nową grę Pearl Abyss. Chociaż oczekiwania były bardzo duże, to przynajmniej według większości krytyków gra nie zawsze potrafi je spełnić. Crimson Desert zbiera wysokie noty, ale głównie rzędu 7-8/10. Może być to rozczarowaniem dla osób, które liczyły na hit, który będzie regularnie zgarniał same 9, a może nawet i 10.

Co krytycy najbardziej chwalą? Przede wszystkim ogromny, niesamowicie rozległy świat gry, który oferuje mnóstwo aktywności, zadań i zagadek do odkrywania. Recenzenci wśród plusów wskazują również na walkę oraz oprawę graficzną, która robi ogromne wrażenie. Warto jednak dodać, że wszystkie dotychczasowe recenzje pochodzą wyłącznie z wersji na komputery osobiste, jako że Pearl Abyss nie wysyłało konsolowych wersji gry do testów.

Najbardziej krytykowanym elementem gry jest fabuła, która do najciekawszych nie należy. Również niektóre wątki związane z bohaterami, a także zadania poboczne pozostawiają sporo do życzenia. Recenzenci narzekają także na zły balans w walkach z bossami, elementy łamigłówkowe, jak również wiele pomniejszych błędów, jak niedopracowane niektóre mechaniki, brak schowka, czy zarządzenia ekwipunkiem, a także kiepskie sterowanie. W niektórych recenzjach lista zarzutów jest naprawdę długa i widać, że Peal Abyss będzie miało ręce pełne roboty w popremierowych aktualizacjach. Poniżej znajdziecie wybrane cytaty z recenzji.

Piękny, otwarty świat, który potrafi wciągnąć na długie, długie godziny. Nawet, jeśli fabularnie można było wykrzesać z tego wszystkiego zdecydowanie więcej – gram.pl. Ocena 8/10

Ale jeśli pytanie brzmiało, czy Crimson Desert naprawdę może być aż tak ogromne, działać tak dobrze i utrzymać zaangażowanie przez cały czas, to dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna: tak – Forbes. Ocena: 9,5/10

Crimson Desert to gra, która zwykle pojawia się raz na generację – tak wyjątkowa w swojej ambicji, że będzie kształtować dyskusję w świecie gier przez tygodnie, jeśli nie miesiące. Pomimo drobnych potknięć, Pearl Abyss pokazało, czym naprawdę jest wolność rozgrywki – Windows Central. Ocena: 9/10

Crimson Desert jest chaotyczne, ale gdy zaczynasz rozplątywać jego mechaniki i nadrabiać jego niedoskonałości, elementy geniuszu i zachwytu sprawiają, że całość jest warta uwagi. Warto zejść z utartych ścieżek i sprawdzić, która z wielu jego odsłon najbardziej do Ciebie przemawia – odkryjesz wtedy grę, która znacznie lepiej sprawdza się jako sandbox niż jako opowieść – GamesRadar+. Ocena: 8/10

Crimson Desert jest tak rozległe, jak obiecywano, przytłaczając skalą praktycznie każdy inny współczesny otwarty świat. Jego zawartość nie zawsze dowozi, ale system walki błyszczy, a poczucie odkrywania trudno zignorować, nawet mimo przeciętnej fabuły – Gamingbolt. Ocena: 8/10

Ogromne i momentami nieprzystępne – co jednych będzie frustrować, a innych ekscytować – Crimson Desert to fascynująca podróż, nawet jeśli cel tej wyprawy nie zawsze jest równie satysfakcjonujący – PC Gamer. Ocena: 8/10

Crimson Desert to piękna gra z otwartym światem, nastawiona na eksplorację i będąca wyraźnym osiągnięciem technologicznym, choć obciążona mnóstwem drobnych frustracji i wyraźnym brakiem głębi narracyjnej – Game Informer. Ocena: 7/10

Crimson Desert to gra skrajności. W najlepszych momentach oferuje zapierający dech w piersiach świat pełen znaczącej eksploracji, imponującej skali i naprawdę ekscytujących starć. Jednak ten blask bywa przytłumiony przez nadmiar nie do końca przemyślanych systemów, słabą narrację i walkę, która ma problemy z utrzymaniem spójności – Insider Gaming. Ocena: 7/10

To produkcja niezwykle ambitna i jedna z najbardziej intrygujących gier AAA, w jakie grałem od lat, ale szkoda, że tak wiele jej elementów jest z natury niedopracowanych. Teraz, gdy moja podróż po Pywel dobiegła końca, na jakiś czas odłożę ją na półkę – TheGamer. Ocena: 7/10

Crimson Desert jest ogromne i piękne, ale nie potrafi wyrwać się z okopów sztampowej narracji. Walka sprawia wrażenie topornej, zwłaszcza podczas starć z licznymi frustrującymi bossami, a eksploracja daje niewiele satysfakcji. Chciałem polubić tę grę, ale pozostawiła mnie z poczuciem pustki – PCGamesN. Ocena: 6/10

Rozległy świat i jeszcze większy wachlarz aktywności rodem z MMO łączą się w Crimson Desert z olśniewającą oprawą wizualną – tylko co z tego, skoro brakuje tu charakteru, wyrazistości i uroku? – Eurogamer. Ocena: 6/10

Crimson Desert to przerost formy nad treścią – i wychodzi na tym gorzej. Jeśli uważasz, że więcej zawsze znaczy lepiej i jesteś tak oczarowany „wielkim światem”, że przymkniesz oko na poważne, rzucające się w oczy wady (a jest ich wiele), prawdopodobnie pokochasz tę grę. Najbardziej druzgocące, co mogę powiedzieć o Crimson Desert, to fakt, że to ogromna produkcja z masą zawartości, a ja przez większość czasu spędzonego z nią wolałem robić cokolwiek innego – Shacknews. Ocena: 5/10.