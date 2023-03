Wygląda na to, że zmiany scenarzystów nowej odsłony Gwiezdnych Wojen weszły już w obyczaj, a kolejka nowych chętnych zdaje się nie mieć końca. Film w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy nie ma szczęścia do piszących i właśnie wydarzyła się kolejna zmiana warty. Projekt opuścili Damon Lindelof i Justin Britt-Gibson i to jest z pewnością zła wiadomość. Na szczęście równoważy ją pozytywne doniesienie, że pojawił się nowy człowiek, chętny podjęcia się tego dzieła. Jest nim Steven Knight, najlepiej znany jako twórca serialu Peaky Blinders.

Twórca Peaky Blinders napisze scenariusz nowego filmu Gwiezdne wojny

Szufladkowanie Stevena Knighta tylko pod Peaky Blinders jest oczywiście krzywdzące. Tak, ten projekt jest genialny i to co zrobił dla tego serialu to prawdziwa magia. Jednak jako scenarzysta ma na koncie również Dirty Pretty Things, Eastern Promises, Hummingbird, Pawn Sacrifice, The Girl in the Spider’s Web, Allied, szalony film Serenity z 2019 roku oraz niedawny film biograficzny o księżnej Dianie Spencer. Jest jednym z trzech oryginalnych twórców długo emitowanego teleturnieju Kto chce zostać milionerem? a także stworzył przebojową serię Apple TV+ noszącą tytuł See.